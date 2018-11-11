Gülsoy, Turhal Şeker Fabrikasını Ziyaret Etti

Turhal Şeker Fabrikası işletme binası ve Fabrika meydan sahalarında yapılan incelemeler sonrasında açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayserimizin gururu olan, Ülkemizdeki 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri Şeker’e Cumhuriyetimizin ilk sanayi kuruluşlarından birisi olan Turhal Şeker Fabrikasını kazandırdığı için Başkan Akay’a teşekkür ediyoruz, hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü;

“Böyle büyük sanayi kuruluşlarına sahip olmak ve onu ekonomiye kazandırmak, teşebbüs etmek bile kolay işler değil.Bu tip girişimlerde bulunabilmek için vizyon ilim ve bilgi sahibi olmak lazım. Sağolsun Başkanım da Vizyonu ile bizim Kayseri Şeker’e Turhal Şeker Fabrikasını kazandırdığı için teşekkür ediyoruz.

Turhal Şeker Fabrikasının Turhal ve Bölgenin ekonomisine, ticaretine ticari hayatına, Turhal’daki istihdama da büyük katkı vereceğinden de eminim.Hüseyin Başkanım da sağolsun Kayseri şeker de yaptığı çalışmaların aynısını buraya da uygulayacaktır. Hatta uygulamalarını olanlar da gördük. Anlattıklarınız da burada hep birlikte görmüş bulunmaktayız.

Fabrikanın ilk teslim alındığı halini izledik ve son halini de fabrikayı gezerek görme imkanımız oldu. Hakikaten zor bir durumda olan fabrika güzel bir hale getirilmiş.Ellerine sağlık diyorum Allah’ım utandırmasın. Tabi ki buradaki en büyük emek Sayın Başkanıma ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Allah başarılı kılsın inşallah daha güzel işler yapmaya ve Kayseri Şeker’e bir fabrikada kazandırması da bekleriz. Ülke ekonomisine katkıda bulunan her şey güzel bizim baş tacımızdır. Sayın Başkanımızın da bu vizyonu ile Turhal Şeker Fabrikasını bize kazandırdığı için teşekkür ediyorum.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Kayseri Ticaret Odamızın Turhal’a kadar zahmet edip gelmeleri bizim için oldukça değerlidir. Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri’nin güzide bir kuruluşu olmasının yanında bütün Kayseri’nin malı olan bir kuruluştur. Biz Kayseri Şeker’de çiftçiler ve millet adına emanetçiliği yapıyor, elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki Kayseri Ticaret odamızın bütün yöneticiler yönetim Kurulu Başkanımız, Hepsi birlikte aynı sahiplik duygusu içerisinde hareket edip buraya kadar zahmet edip geldiler bu bize önemli bir ivme verecektir. Bu ziyaret, çalışmalarımıza güç verecek, enerjimizi artacak, motivasyonumuzu artıracak bir yaklaşımdır. Biz de bütün çalışanlarımız, çiftçilerimizin destekleriyle Kayseri Şeker'in ismini daha yukarılara çıkartma konusunda azimliyiz ve kararlıyız. Ticaret Odası gibi kuruluşların ve başkanlarımızın da bu desteklerini esirgememeleri bizim çalışma şevkimizi daha fazla artıyor. Cenabı Allah emeğimizi zayi etmesin bunlar çiftçinin alın terinin değerlendirildiği, çiftçinin geçimini sağladığı tesisler. Bu tür kuruluşların başarıları ile devam edecek olması bütünlüğü çiftçilerin gelir seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Onun için de ulvi bir iş yaptığımız inancındayız. Başkanımızın da bu desteği, bizim için oldukça gerçekten anlamlı ve değerlidir. Biz de bundan sonra daha yüksek bir motivasyonun gayretlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Turhal Ticaret Odası Başkanı Ömer Çenesiz, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de hazır bulundular. Ziyaret sonrasında Başkan Gülsoy tarafından Kayseri Ticaret odası olarak Başkan Akay’a plaket takdim edildi.

