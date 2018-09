Gülsoy ve Taymuş, Kültepe’de İncelemelerde Bulundu

KTO Başkanı Gülsoy ve İl Kültür Turizm Müdürü Taymuş, kazının yapıldığı alanı gezerek Kültepe'deki kazı çalışmalarına ilişkin, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’ndan bilgiler aldı.



İlk yazılı tabletlerin yer aldığı Kültepe’nin, aynı zamanda dünyanın ilk organize ticaret merkezi de olduğunu vurgulayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy; “Ticaretin kalbinin attığı yer olarak bilinen şehrimizin özü, esasında buralar. Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile yaptığımız incelemelerde, kazı çalışmalarında çıkan tabletler arasında dönemin tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektup, senet, mühür ve anlaşma metinlerinin olduğunu; bu belgelerin de günümüze ışık tuttuğunu gördük. Ahilik kültürü ile beslenen ilimizde etik ticaret ahlakı o dönemlerde başlamış; doğru, dürüst ticaret yapma ilkesinin yazılı kurallara dayandırılmıştır” diye konuştu.

Kayserililerin her zaman yaptığı işi ciddiye aldığını, işini sahiplendiğini, kimsenin kafasına göre iş yapmadığını vurgulayan Gülsoy, “Anadolu’da ticaret yapabilmek için, tüccarların Kaniş’teki ticaret odasına yani, bit-karim’e üye olma ve kayıt ücreti ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Piyasa şartlarına göre ithal edilecek veya ihraç edilecek mallar dış ticaret idaresi de olan bit-karim’de belirlenmiş; Devlet tekelinin kaldırıldığı, özel şahısların serbest iş yapabildiği ilk sistemli ticaretin gerçekleştiği bu yerde kimse kafasına göre ticaret yapamamıştır. Ayrıca tabletleri incelediğimizde kadınların da ticarette aktif olarak yer aldıklarını gördük ve tüm bunlara bakarak girişimcilik ruhunun genlerimizde yer aldığına bir kez daha şahit olduk” şeklinde konuştu.

Kültepe’nin stratejik bir öneme sahip olduğunu söylenen Gülsoy, “Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı özümüzü yansıtan bu yerleri korumalıyız. Bu nedenle bölgeyi gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda daha iyi tanıtmalıyız. Bölgenin tanıtılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik’in bu konudaki çalışmalarını takdirle takip ediyoruz, göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Bu konuda İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın İsmet Taymuş ile de zaman zaman istişarelerde bulunuyoruz, çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirtmek isterim. ” ifadelerini kullandı.



Başkan Gülsoy’un söylediklerine katıldığını, bölgenin tanıtılması için daha fazla toplantı ve programlar yapılması gerektiğini belirten Taymuş ise, “Şehrin kültürel değerlerine sahip çıkmalı özümüzü daima diri tutmalıyız. Bu kapsamda şehrimizde yer alan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeli, şehrimizi her alanda daha etkin tanıtmalıyız. Ayrıca Kayseri Ticaret Odası şehrimizin turizminin ve kültürünün gelişmesi ve genç kuşaklara aktarılmasında her zaman yanımızda olmuştur. Başkanımız Ömer Gülsoy'a konu hakkındaki hassasiyeti için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.









Haber: Fatih Bar ​