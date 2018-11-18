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Gülsoy’dan ‘Mevlit Kandili’ Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mevlit Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Gülsoy’dan ‘Mevlit Kandili’ Mesajı

Başkan Gülsoy mesajında; Hz. Muhammed(S.A.V)'in doğum günü olan Mevlit Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed(S.A.V)'in, karanlıkların aydınlığa kavuşmasında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gülsoy; “Bütün insanlığın kurtarıcısı olan Sevgili Peygamberimizin(SAV)güzel ahlakını kendimize örnek almalı, bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini hayatımızın her alanında uygulamalıyız. Engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan Sevgili Peygamberimiz, gerek hayat tarzı, gerekse ilahi söz ve davranışıyla insanlığın yolunu aydınlatmıştır” diye konuştu.
Mevlit’in, yeniden doğuşunun sembolü olduğunu belirten Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Mevlit Kandili’nin, maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların, ülkemizde ve komşularımızda yaşanan sorunların aşılmasına, kardeşlik ve merhamet duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm islam aleminin mübarek Mevlit Kandili’ni kutluyorum.”
 

İHA

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