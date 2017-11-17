GÜL’ÜN AMCASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

76 yaşında hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Mahmut Gül’ün cenaze namazına Abdullah Gül'ün yanı sıra, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti 25. Dönem milletvekili Kemal Tekden, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesinde cami avlusuna gelen Abdullah Gül, taziyeleri kabul etti. Merhum Mahmut Gül'ün cenazesi, Cuma namazını müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Büyükşehir’de danışmanlık yapmıştı

Uzun yıllar Tarım Bakanlığı’nda bürokrat olan Mahmut Gül, emekli olduktan sonra da bir süre Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak görev yapmış, ardından Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler eski Müdürü Mehmet Güntay ile ortak olarak Nüve Tarım isimli bir şirket açmıştı.









Haber: Ramazan KARAKUŞ