Günaydın: “Engelli kardeşlerimizle ilgili önemli düzenlemeler yaptık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla iftar yemeği verildi. Yemeğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı.



İftarın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bu akşam iftarımızı engelli kardeşlerimizle birlikte açtık. Engelleri kaldırmak için bir aradayız. Valimizin ve il müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek toplum içerisinde engellilerin oluşmaması için her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini belirtiyorum. Sevincin paylaştıkça çoğalacağını, sıkıntının da paylaştıkça azalacağını hatırlatıyorum” dedi.



‘Son yıllarda engelli kardeşlerimizle ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık’ diyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, şunları kaydetti:

“Hepinizin bildiği gibi her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası kutlanıyor. Biz bu kardeşlerimize engelli demiyoruz, engel tanımayan kahramanlar diyoruz. Biz, son yıllarda bu kardeşlerimizle ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık. Onlara hayatı kolaylaştırmak için, hayatın her alanında rahat edebilmeleri için çok önemli imkanlar sunuldu. Tabi ki yapılacak daha işlerimiz olduğunu da biliyoruz. Bunları da süratle hayata geçiriyoruz. Son yıllarda özellikle kamuda çalışan engelli sayısında ciddi bir artış var. Bu sayı, 5 binlerden 50 binlere çıktı. Bu çok önemli bir rakamdır. Aynı zamanda özel sektörümüzün de bu konuda bu kardeşlerimizin işe alınmasında gösterdikleri hassasiyet içinde kendilerine teşekkür ediyorum. Burada bizim bir diğer görevimizde, bu kardeşlerimizin ailelerinin de yaşantısını kolaylaştırmaktır.”