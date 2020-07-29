Günaydın, Kapalı Çarşı'da maske denetim yaptı

Vali Şehmus Günaydın; korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden biri olan 27 Mayıs Caddesi ve Kapalı Çarşı'daki esnafları ziyaret etti. Esnaflara maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunan Vali Günaydın, kurallara uyanlara teşekkürlerini iletti. Kuralların amacının toplum sağlığını korumak için olduğunu, alınan kurallara uyulduğu takdirde virüsle mücadelede daha güçlü olunduğunu aktaran Vali Günaydın; "Bütün görevlilerimiz sahada. Korona virüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız gereken denetimleri aksatmadan, kesintisiz devam ettiriyorlar. Tabi ki bu denetimler hep vatandaşımızın sağlığı için. Ortaya konan kuralları ve alınan tedbirleri uyguladığımız takdirde virüsle mücadelede daha güçlü olacağız, riskleri minimize edeceğiz. Bunun için bize düşen kurallara uymak olmalı. Tabi ki bunun da denetimini arkadaşlarımız yapıyor, yapmaya da devam edecekler.







Vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz; Kurban Bayramı boyunca ve bayram dışında da lütfen kuralara uyalım. Çünkü ortaya konulan kuralların amacı toplum sağlığının korunmasıdır. Toplum sağlığının korunması anlamında da herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Üzerimize düşeni yapalım lütfen. Bayramı huzurlu ve güven içerisinde geçirebilmemiz için hepimizin gayret göstermesi gerekir. Bir ilin kurallara uyması, diğerinin uymaması süreci uzatır. Sürecin kısa sürede sonlanması için toplumun bütünüyle kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımız alışveriş sırasında veya yeme içme sırasında kurallara uyacaklar. Bunun başka yolu yok. Kurallara uymaktan başka elimizde güçlü bir argümanımız yok. Maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız, temizliğe de dikkat edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman biz virüs karşısında daha güçlü hale geliyoruz, mücadelede avantajlı konuma geçiyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde zafiyete uğruyoruz. Maalesef o zaman vaka sayılarımız artıyor. Bizler Kayseri olarak bütün kurumlarımızla mücadeleyi devam ettiriyoruz.









Denetimleri sadece Kurban Bayramı için yapmıyoruz. Bizler, özellikle haftanın iki gününde mutlaka yoğun bir denetim programı uyguluyoruz. Onun dışındaki günlerde de yine riskli bölgelerde sağlık ve diğer görevlilerimiz ekip halinde denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın çok büyük kısmı alınan tedbirlere, kurallara uyuyor. Bunun için Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetin kararlılıkla devam ettirilmesini istiyoruz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

