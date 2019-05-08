Günaydın, "Sevdiklerinize zaman ayırın"

Düzenlenen ‘Kariyer Günü’ etkinliğine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, okul yönetimi ve öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Hayatımızdaki yoğunluğun yaptığımız planlama yanlışlarından kaynaklandığını söyleyen Vali Şehmus Günaydın, “Ülkemizde belli mesleklerdeki ihtiyaç belli. Ama bir anket yaptığımız zaman, 10 tane mühendise ihtiyacımız varsa belki de 20 kişi mühendis olmak isteyecek. İşte önemli olan, olamayan 10 kişiyi ne yapacağımız. Kritik soru bu bence. Baştan bunun planlamasını iyi yapmamız lazım. Kazandık, istediğimiz bölüme girdik ve mesleğimizde ilerliyoruz diyelim. Bazı hususları üniversite hayatınızda da yapmanızı tavsiye ederim. Sevdiklerinize zaman ayırın. Ben üniversitede siyasal bilimlerde öğrenciyken, amatör olarak futbol oynuyordum. Yani haftanın 2 günü antrenmana giderdim, bir günü de maç olurdu. Derslerimi de hiç etkilemezdi. Bazen soruyorum ve dersler çok yoğun şeklinde cevap alıyorum. Bu yoğunluk yaptığımız yanlışlardan kaynaklanıyor. Zaman planlamasını iyi yapamamamızdan, bazı yerlerde aşırı zaman kaybetmemizden kaynaklanıyor. Üniversite hayatınızda da imkanınız olursa gezin. Üniversite yaşadığınız ya da başka bir şehirde olabilir ama mutlaka ve mutlaka gezin. Yaşadığımız şehir de olsa çok çok iyi tanımak zorundayız” dedi.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi tarafından her sene düzenlenen ‘Kariyer Günü’ etkinliğine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, öğrencilere üniversite yaşamlarında izlemeleri gereken yollar ve meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgiler verdi. Yapılan söyleşide planlamanın çok önemli olduğunun ve boşa çok fazla zaman harcanmasının olumsuz etkilerinden bahsedilirken, öğrencilerin yaşadıkları ve okudukları şehri çok iyi tanıması gerektiğinin altı çizildi.

