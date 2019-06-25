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Günaydın: “Son derece verimli bir toplantı oldu”

İstikbal Mobilya Kayserispor’un geleceğinin konuşulduğu gece sonrası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın toplantı sonrası açıklama yaptı.

Günaydın: “Son derece verimli bir toplantı oldu”

Polis Evinde dün gece gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ile sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Son derece verimli bir toplantı oldu. Bütün katılımcılar düşüncelerini Kayserispor’umuz ile ilgili önerilerini net olarak ortaya koydular. Kulüp başkanımız genel olarak bir açıklama yaptıktan sonra Kayserisporumuza kimin nasıl faydalı olacağı konusunda bütün kurumlar düşüncelerini ortaya koydu. Kayserisporumuz için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir takım nedenlerden dolayı aşmamız gereken bazı hususlar var ve bunların arayışlarına devam edeceğiz. Yarın öbür gün ortaya koyduğumuz bir kaç şey var bir kaç görüşme daha yapacağız. Görüşmemiz gereken bazı kurumlar ve firmalar var. Netice itibari ile bunlarda sonuçlandıktan sonra genel bir açıklama yapacağız” dedi.
 

İHA

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