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Günaydın Ve Büyükkılıç Gençlerle Bir Arada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte parktaki gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta gençlerle vakit geçiren Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Günaydın Ve Büyükkılıç Gençlerle Bir Arada

Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta dinlenen gençler Vali ve Başkan sürprizi yaşadı. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parka inerek gençlerle tanıştı ve onlarla bir süre sohbet etti.
Parkı gezen ve vatandaşlarla selamlaşan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, çarşı iznini çıkan askerlerle de bir süre sohbet etti. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, parktaki çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara hediye verdi. Parkta paten yapan gençlerle de görüşen Başkan Büyükkılıç, gençlere daha geniş bir paten alanı yapma teklifini iletti.

İHA

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