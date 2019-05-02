Günaydın ve Büyükkılıç, projeleri inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bir dizi incelemelerde bulundu. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç’ın inceleme gezisi Kayseri Kalesi ile başladı. Kale içinde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gören ve çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın, kale içine yapılan Arkeoloji Müzesi’ni de gezdiler.







İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Arkeoloji Müzesi’nin taşınma sürecinde sona gelindiğini açıkladı. Müzenin en kısa zamanda taşınacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Restorasyon çalışmaları da üç ay içinde tamamlanarak kale içi halkımızın hizmetine girecek. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kayseri’nin simgesi olan kalemizde çalışmaların sonuna geldik” dedi.







Vali Şehmus Günaydın da yaptığı açıklama, şehrimizin binlerce yıllık tarihinden gelen eserlerin gelecek nesillere aktarılması ve turizm değeri olarak ele alınması için kalenin restorasyonu ve müze çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kalenin birkaç ay içinde turizme kazandırılacağını ifade eden Vali Günaydın, çalışmalar nedeniyle Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.







Vali Şehmus Günaydın ve Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nin ardından Eski Doğumevi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi, Eski Arkeoloji Müzesi ve Seyyid Burhaneddin Türbesi ve çevresinde incelemelerde bulundular.

