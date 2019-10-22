Günaydın’dan Mehmet-Zeynep Akköse İlkokuluna Ziyaret

Vali Günaydın’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyaretinde açılışını yaptığı hayırsever Mehmet Akköse’nin katkılarıyla yaptırılan ilkokul ziyaretinde Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hazır bulundu.

Vali Günaydın, Talas’ta bulunan ilkokulu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kayseri’nin dünyada eşine az rastlanır bir hayırseverlik olgusuna sahip olduğuna dikkat çekerek, hayırseverlerimizin kendileri için çok değerli ve önemli olduğunun altını çizdi.







Meslek hayatında birçok okul açılışına katıldığını ifade eden Vali Günaydın, “Biz eğer eğitimimizi, çocuklarımıza yaptığımız yatırımı en üst noktaya çıkarmak istiyorsak öğretmenlerimizle bir araya gelmek zorundayız. Öğretmenlerimiz bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Sizlerin tecrübelerini dinliyor ona göre de eğitim politikamızı ve yapacaklarımızı da planlıyoruz.” dedi.



Hayırsever Mehmet Akköse ise, kanser hastalığından kaybettiği eşinin adına bu okulu yaptırdığını hatırlatarak, “5 ay gibi kısa bir sürede yeni eğitim öğretim yılına yetiştirerek hizmete açtığımız okulda desteklerini esirgemeyen Vali Günaydın’a teşekkür ediyorum. Bu okulun Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.







Vali Günaydın ve beraberindekiler daha sonra okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldılar.

