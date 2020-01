Gündoğ 15. Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı

"Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, 15. Dönem Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetim dönemini oluşturacaktır" diyen Güntülü Gündoğ, "Görevde olduğumuz 2 yıl sürecinde üyesinin arkasında duran güçlü oda misyonu ile ve tüm üretimlerde mimarlık odaklı çalışma prensibiyle hareket ettik ve bu yönde çalışmalarımızı yürüttük. Yaptığımız yerel ve ulusal ölçekli çalışmalar ile üyelerimizin meslek hayatına, öğrencilerimizin eğitim ve gelişimine katkı koymaya çalıştık. Şehrimizi ilgilendiren her türlü alt yapı ve üst yapı ölçeğindeki çalışmalarda sorumluluk bilinciyle etkin rol alma gayretinde olduk. Bu minvalde;

14.Dönemde yer alan tüm ekip arkadaşlarımıza, bizlere fikirleri ile destek veren meslektaşlarımıza, mesleğimiz adına birlikte hareket etme çağrımıza olumlu yanıt veren tüm paydaşlarımıza, sektörün daha nitelikli hale gelmesi adına işbirliği yaptığımız kamu kurum ve kuruluşlarına ve en yoğun dönemlerinden birini gerçekleştiren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi üyelerine görevde olduğumuz 2 senelik dönem için ayrı ayrı teşekkür ederiz.



15. Dönemde görüşmek, daha çok bir araya gelmek, daha çok sorun çözmek ve dayanışmak için; aynı enerji ve daha da güçlenen birliktelik inancımız ile yeni dönem için de aday olduğumuzu tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyurmak isteriz. Mimarlığın ekip işi olduğunu tekrar vurguluyor ve her durumda ifade ettiğimiz gibi “birlikte her şey mümkün” inancımızı yineliyoruz.



11 Ocak 2020 günü yapılacak olan genel kurulumuza ve ardından 12 Ocak günü yapılacak yönetim kurulu seçimlerine tüm üyelerimizi bize destek vermeye davet ediyoruz." ifadesinde bulundu.



Güntülü Gündoğ'un Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'ndaki Yönetim Kurulu listesi şu şekilde:

ŞUBE YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

1- GÜNTÜLÜ GÜNDOĞ

2-MUSTAFA DENKTAŞ

3-HATİCE TORAMANLI

4-FATİH ÖZKAN

5- AKGÜL BÜYÜKPATIR

6-EMRE SAY

7-A.SELİM TAFLI