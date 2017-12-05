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Güneşi gören Hayvanat Bahçesi'ne koştu

Hafta sonu sıcaklıkların artmasını fırsat bilen Kayserililer, hayvanat bahçesine akın etti.

Güneşi gören Hayvanat Bahçesi'ne koştu
Kayseri'de yağan karın ardından soğuyan hava, hafta sonu yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine akın etti. Aileleri ile beraber hayvanat bahçesini gezen vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Bazı vatandaşlar çocuklarını ata bindirirken, bazıları da hatıra fotoğrafı çekti.
İHA 
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