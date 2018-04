Güneydoğu’dan çok farklı sonuçlar bekliyorum 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 3. Mezunlar Buluşmasına katıldı.

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Hepimizin bildiği gibi ülkemizin güneydoğusunda hiç istemediğimiz şekilde kötü olaylar yaşandı. O günler geride kaldı. Devlet olarak şimdi orada yaraları sarmaya uğraşıyoruz. Eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. 70 bin civarında hasarlı konut vardı. Bunu 26 bini yıkılmıştı. 26 bin evinden olan insanda dışarıda, çadırlarda ya da akrabalarının yanında vaziyeti idare ediyorlardı. Bu insanlar günahsız ve masum insanlar. Devlet olarak orada çok hızlı davranıp bir an önce evlerin yapımına başladık. Epey bir konut ürettik, bitti. Bunları teslim ettik. Bir kısmı da devam ediyor. Burada vatandaşlar mağdur olması diye bizim anlaştığı zaman evinden çıktığı ilk günden itibaren yeni evini teslim alıp içine girene kadar kira yardımında bulunuyoruz. Bu gayretler vatandaş tarafından takdirle karşılandı. Bu çok net olarak gözüktü. Sokaklarda gezerken adeta her taraf mahşeri alana dönüyor. Müthiş bir ilgi var. Bunları görmek bizi mutlu ediyor. Bir taraftan bu iyi işleri yaparken PKK’nın ve siyasi uzantısının dehşet derecede karalama kampanyası ile karşı karşıyayız. Vatandaş onlara kanıp size karşı bir tavır alırsa yaptığınız her şey elinize gelmiş demektir. Bütün bu emekler boşa gitmiş demektir. Bunlar da bizde üzüntü vesilesi olurdu. Tam tersine bunu gördük. Özellikle PKK’nın üs olarak seçtiği birinci il Şırnak’tır. 7 tane çok hızlı terörün hızlı yaşandığı yer vardı, 4’ü Şırnak merkezliydi. Buralarda yaptığımız çalışmalarla devletin şefkat kanadının olduğunu, bunun mağduriyetlerini gidereceğini ispatlamış olduk" ifadelerini kullandı.



"PKK’nın Kürt vatandaşın temsilcisi olmadığı tescillendi”

'24 Haziran’da yapılacak olan seçimde Güneydoğu’daki insanların oyları sandığa nasıl yansır?’ sorusuna Bakan Özhaseki, "Geçtiğimiz dönemlerde seçim zamanlarında Güneydoğu’daki oy kullanma çok hür iradeli, vatandaşın istediği gibi oyunu kullandığı bir ortamda geçmemişti. Bunu Haziran seçimlerinde gördük. 2 bin 400 sandıkta neredeyse HDP yüzde 100 çıkmıştı. Köylerde bir tane fire yok. Çok yüksek kültürlü insanların oturduğu yerlerde bile iptaller yaşanırken, Güneydoğu’nun bazı köylerde PKK’nın siyasi uzantısının yüzde 100 alması hepimizin garibine gitmişti. Araştırdığımız zaman, PKK’nın köye geldiği ve ‘buradan bir tek karşı partiye oy çıkarsa köyün çıkışına oturacağız, köyden çıkan ilk kişiyi rastgele vuracağız’ demişler. PKK bunu söyleyip gidiyor. Oradaki köylü vatandaş başımıza bela gelmesin diye mecburen oy veriyor. Şimdi öyle değil. Güvenlik sağlandı, vatandaş emniyet içerisinde. Ben sokaklarda gezerken yanıma öğretmenler geldi. Onlara ‘gece 11’de sinemadan çıkıp evine rahat gidebiliyor musun?’ diye sordum. Hepsi de bir hiçbir tehdidin olmadığını söyledi. Birini unsur buydu. İkincisi de, PKK’nın vahşi yüzünü gördüler, devletin de şefkatli kanadını gördüler. Orada PKK’nın yakıp yıktığı bütün insanların yarasını bizim sardığımızı gördüler. PKK’nın oradaki Kürt vatandaşın temsilcisi olmadığı bizim yaptıklarımızla tescillenmiş oldu. Ben oradan çok farklı sonuçlar bekliyorum” diye konuştu

Bakan Özhaseki, bir gazetecinin ‘Milletvekilliği adaylığınız çok merak ediliyor, bu konuda neler söyleyeceksiniz?’ sorusuna, şu cevabı verdi:

“Hükümet sizin, gayret veriyorsunuz ama bu arada da partinizi diri tutuyorsunuz. Teşkilatlarınızı diri tutuyorsunuz. Bu konuda zaten seçime en hazırlıklı parti biziz. Genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın aylar öncesinden yaptığı bir takım faaliyetler, bu seçimlere bizim ne kadar hazır olduğumuzu gösterdi. Orada belediyeler üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştı. Sonra ilçe ve il teşkilatlarında yenilemeler yapıldı ve biz kongrelerimizi yaptık. Kongrelerimizi bazı partiler gibi düğün salonlarında, sandalyelerin havalarda uçuştuğu ortamlarda yapmadık. Büyük salonlarda devasa mitingler ile yaptık. Bunların hepsi bizim için seçime hazırlıktı. İnşallah bütün bunların neticesinde seçime çok rahat gideceğimizi umuyoruz. Bu hazırlıkların dışında MHP ile ittifak yaptık. Onlar özellikle 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin başındaki belaları, geçirdiğimiz bu badireleri, hele hele Afrin harekatından sonra ortaya konan bu performansı çok iyi değerlendirdiler. Bu milletin beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu çok iyi gördüler. Bu konuda çok sıcak adım attılar, birlikteliğimiz başladı. Böyle olunca bundan da bir sinerji doğdu. Millet bunu sevdi ve desteğini artırarak devam ettiriyor. İnşallah hayırlı bir sonuç alırız.”

İHA