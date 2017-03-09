GURUR DOLU 21 YIL
10 Mart 1995’de kurulan gazeteniz Kayseri Gündem gurur dolu 21 yılı geride bırakmanın haklı mutluluğunu yaşıyor. Bizi bu günlere getiren siz değerli okurlarımıza teşekkür ediyoruz.
09 Mart 2017 Perşembe 14:55
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