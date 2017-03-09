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GURUR DOLU 21 YIL

10 Mart 1995’de kurulan gazeteniz Kayseri Gündem gurur dolu 21 yılı geride bırakmanın haklı mutluluğunu yaşıyor. Bizi bu günlere getiren siz değerli okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

GURUR DOLU 21 YIL
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