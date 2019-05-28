Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İSO 2018 yılı araştırma sonuçlarını değerlendirerek, listede yer alan Kayserili firmaları başarılarından dolayı kutladı. 2018 yılı listesinde Kayseri’den 18 firmanın yer aldığını kaydeden KTO Başkanı Gülsoy, "İSO’nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri’den 18 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum" dedi.



İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; “Sonuçlara göre 2018 yılında Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden net satışları yüzde 34.5 artışla 878 milyar TL olmuştur. Ayrıca yine veriler kâr eden kuruluş sayımızda azalma olduğunu gösteriyor. Yaşanılan zorlu süreç, beklentilerde aksamaya neden oldu. Fakat tüm zor şartlara rağmen dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sunmaya çalışan sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, şirket yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum’ ifadelerini kullandı. Kayserili firmalar arasında 14 firmanın Oda üyesi olduğunu kaydeden Başkan Gülsoy; “İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500’e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

