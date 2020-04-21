Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Günaydın mesajında, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

“Gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz”
Mesajında, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz” diyen Vali Günaydın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan tarihinin milletimizin geleceğinin inşasında önemli görevler üstlenecek çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, onlara verdiği değerin ve önemin göstergesidir. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeleri, çağımızın gereklerine uygun bir şekilde yarınlara hazırlanması noktasında bütün imkânlarımız seferber edilmektedir. Biliyoruz ki, gururumuz, ümidimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi ve milli egemenlik anlayışının sonsuza kadar yaşatılması noktasında en büyük güç kaynağımızdır. Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü iç ve dış güç odaklarının ve terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliğimize, bağımsızlığımıza, devletimizin temel dinamiklerine yönelik her türlü saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.