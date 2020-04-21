“Gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz” Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Günaydın mesajında, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

21 Nisan 2020 Salı 18:05