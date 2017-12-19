Güvenlik ve refah için çalışıyoruz

TBMM Dışişleri Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde konuşan Milletvekili Karayel, dış siyasete dair açıklamalarda bulundu. Bölge barışının en temel meselesinin Filistin olduğunu belirten Milletvekili Karayel, “Bu karar sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Bu karara ilk karşı çıkan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye’nin çağrısıyla derhal, İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde doğu Kudüs Filistin’in başkenti ilan edilmiştir. Dünya ülkeleri, bu kararı tanımaya davet edilmiştir. Türkiye dünyanın kalbi olan bu coğrafyada istikrar, güven ve umut abidesi olarak yükselmeye devam etmektedir ve edecektir” diye konuştu.



Ayrıca, Türkiye’nin, Suriye ve Irak’taki istikrarsızlıktan beslenen DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi bölgenin en kanlı terör örgütleriyle mücadele içinde olduğunu kaydeden Milletvekili Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:



“DEAŞ’ın sınırlarımıza yönelik saldırılarına karşı Fırat Kalkanı harekâtıyla gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz’da gerçekleştirmek istenen, milli eğemenliğimize, demokrasimize, yönelik darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ terör örgütü ilemücadelemize küresel ölçekte kararlılıkla devam etmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi “DEAŞ’ı icat eden kimse, PYD’yi kuran da odur. PYD’yi parlatan kimse, Kuzey Irak yönetimi’ni bağımsızlık ilanına sürükleyerek Irak’ın istikrarsızlığını derinleştirmek isteyen de odur. Suriye bağlamında Rusya ve İran ile Astana toplantılarından olumlu sonuçlar alınmış, ateşkes pekiştirilmiştir, Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi de olumlu bir zemine oturtulmuştur. AB ilişkilerinde Türkiye’nin nihayi ve stratejik hedefi AB’ye tam üyeliktir. AB ile katılım süreci devam etmektedir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyet’inin öncülük ettiği ‘Kuşak ve Yol’ olarak adlandırılan girişimleri,ile modern ipek yolu’nun hayata geçirilmesinin bölgesel kalkınma, istikrar, refah, kültürel etkileşim ve milletlerimizin temasın artması açısından olumlu sonuçları olacağını düşünmekteyiz.”



Milletvekili Karayel son olarak, Körfez bölgesinde, Balkanlar da, Kafkasya da, Orta Asya Cumhuriyetleriyle, Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek için üst düzey temaslar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

