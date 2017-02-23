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Güzel hava Kayserilileri sokağa döktü

Birinci cemrenin düşmesinin ardından birkaç gündür süren güzel hava çarşı-pazarı yeniden canlandırdı. Bugün 12 dereceyi bulan güneşli havayı fırsat bilen Kayserililer başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere çarşıyı doldurdu. Bürüngüz Camii çevresine Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen oturma grupları da büyük ilgi gördü.

Güzel hava Kayserilileri sokağa döktü
Birinci cemrenin düşmesinin ardından birkaç gündür süren güzel hava çarşı-pazarı yeniden canlandırdı. Bugün12 dereceyi bulan güneşli havayı fırsat bilen Kayserililer başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere çarşıyı doldurdu. Bürüngüz Camii çevresine Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen oturma grupları da büyük ilgi gördü.

Hafta sonu da sürecek
Meteoroloji 7.  Bölge Müdürlüğü yetkilileri güzel havanın hafta sonu da süreceğini belirterek, cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu ve 13 derece olacağını, 1 Mart’a kadar da yağış beklenmediğini söylediler.
Öte yandan ikinci cemre de Pazar günü suya düşecek.



(Kayseri Gündem)
Fotoğraflar: Metin Yiğit

ÖZEL HABER

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