Hac kayıtlarına yoğun ilgi

Kayseri’de Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, Hac kayıtlarının başlaması ile beraber müftülüğe akın etti. 29 Aralık’ta sona erecek kayıt öncesinde, sabah saatlerinden itibaren kayıt yaptırmak için müftülüğe gelen Hacı adayları, kurada kendi isimlerinin çıkması için dua etti.

Kayıtlara yoğun ilginin olduğunu söyleyen İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, “Vatandaşlarımız kutsal beldelere olan aşkı ve şevki yoğun olduğu için kayıtların başladığı ilk gün müftülüklerimize koşarak geldiler. Kayıtlarda yoğunluk var. Ben şimdiden kayıt olan Hacı adaylarımızın Hac kuralarının çıkmasını ve hayırlı bir şekilde gidip gelmelerini, birliğimiz ve dirliğimiz için dua etmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayıtların 29 Aralık’ta biteceğini hatırlatan Topçu, “Kayıtlarımız bugün itibariyle başladı, 29 Aralık’ta da sona erecek. 25 Ocak’ta da kuralarımız çekilecek. Kurası çıkanlar kesin kayıtlarını yaptıracaklar. Ya Diyanet İşleri Başkanlığımızla yada şirketlerle olmak üzere gidecekler. Kurası çıkanlar için hayırlı olmasını, çıkmayanlar içinde sabır temenni ediyorum. Bu kısmettir, üzülmemek gerekir. Eğer Mekke-i Mükerreme de yada Medine-i Münevvere de içeceğimiz 1 bardak zemzem suyu kısmetimiz varsa, yiyeceğimiz bir lokma ekmek kısmetimizde varsa Allah’ın dışında buna kimse mani olamaz” şeklinde konuştu.

Kaydını yeniletmeye gelen Harun Yılmaz isimli vatandaş da, 2008 yılından beri Hacca gitmek için beklediğini söyleyerek, “2008 yılından beri Hacca gitmek için bekliyorum ama kura çıkmıyor. Gitmeyi çok istiyorum ama çıkmıyor. Bugünde kaydımı yeniletmeye geldim” dedi.

