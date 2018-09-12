"Hafızlarımızın hem sayısını hem de kalitesini artıralım, bu yönde gayret sarfedelim"

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim okunmasıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Güven; hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek; "Bu evlatlarımız Kayserimizde bulunan 8 adet yatılı Kuran kurslarında yatılı eğitim almış, hafızlığını tamamlamış, sertifikalarını almış olan evlatlarımızdır. Ayrıca özellikle proje İmam Hatip Ortaokullarımız vasıtasıyla Kuran Kurslarımızın işbirliği içerisinde gerçekleşen ve şuanda da yürürlükte olan 8 adet proje İmam Hatip Ortaokulu ve yanı başlarında bulunan Kuran kurslarımızın işbirliği içerisinde öğrencilerimize hafızlık eğitimi vermekteyiz. Onlardan da birkaç tanesi bu yılki icazet merasimine yetişti. Ancak asıl ürünlerini gelecek yıldan itibaren çok güzel bir şekilde verecek, buna inanıyoruz. Hafızlık eğitimi veren 8 adet Kuran kursumuz var. Bunların başında Taşçıoğlu Kur'an Kursumuz geliyor. Sonra Hisarcık Kur'an Kursumuz, Ahmet Poyraz Kur'an Kursumuz, Mustafa Germirli Kur'an Kursumuz, aynı zamanda Hacılar Hacı Şükrü Kur'an kursumuz, Develi Merkez Kur'an Kursumuz, Yahyalı Yüzüncü Yıl Kur'an Kursumuz olmak üzere Kur'an kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimiz sayı itibariyle de niteliği itibariyle de her geçen gün artmaktadır. Bu Kur'an kurslarımıza evlatlarını göndererek bizlere güvenen ve inanan ve evlatlarının Kur'an'ın hafızı ve muhafızı olma yolunda adım atılması için bizlere güvenen kıymetli ailelere verilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ise, ülke genelinde hafız sayısını ve kalitesini artırmak için gayret sarf edilmesi gerektiğini belirterek; "İnşallah bu Kuran hırsını Arapça öğrenimiyle, ilahiyat öğrenimiyle taçlandıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hafızlık belgesi olan hafızlarımız 150 binin altında. Çok daha fazla çalışmak ve sayıyı artırmak vazifemiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hafızlarımızın hem sayısını hem de kalitesini artıralım, bu yönde gayret sarfedelim. İnşallah bu faaliyette yapılan inşa ve imar faaliyetleri imam hatip liselerimiz, ilahiyat fakültelerimiz, Kuran kurslarımızın sayısının artmasıyla inşallah Kayseri geçmişte olduğu gibi bugün de hem ülkemize hem coğrafyamıza ve ümmeti İslama önemli bilim adamları yetiştirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından icazet töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Yükümüz Kardeşlik' sloganıyla toplanan 10 tırlık yardım malzemesi düzenlenen törenle uğurlandı.

