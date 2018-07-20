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HAFTAYA BELLİ OLACAK

Ak Parti Genel Merkezi’nde yapılan çalışmalarda son noktaya gelindi. Milletvekili aday adaylığı için istifa eden 17 İl Başkanı’nın yerine atamalar yapılacak. Anadolu’daki illere öncelik verilerek, önümüzdeki hafta içinde Eskişehir, Çorum, Sivas ve Kayseri için atama yapılacağı ifade edildi.

HAFTAYA BELLİ OLACAK

Seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden 17 İl Başkanı’nın yerine atamalar yapılmaya başlanıyor. AK Parti Genel Merkez yönetiminde Anadolu’daki şehirler ayrı bir kategoride ele alınırken, bu yerlere ilişkin araştırmalar ve değerlendirmeler de yapılıyor.

Erdoğan Kriterleri olarak bilinen değerlendirmelere göre, yapılan araştırmalar sonrasında ortaya çıkacak isimler ile seri şekilde görüşmeler yapılıp,  en geç Ağustos ayı başında boş olan koltuklara atamalar yapılmış olacak.

18 Ağustos’taki Ak Parti Büyük Kongresi öncesi yapılmasına kesin gözüyle bakılan İl Başkanı atamalarında, Erdoğan Kriterleri olarak bilinen ölçümlemelerin esas alınacağı öğrenildi. Buna göre, İl Başkanı olarak atanacak isimlerin,  hiçbir şekilde şaibeye bulaşmamış, en küçük bir fetö olayı ya da ismiyle ilgisi veya yakınlığı dahi olmayan, halkın sevdiği,  mütevazı ve kibirden uzak yapıda, partililerle barışık, halkta karşılığı olan isimler olmasına dikkat edileceği ifade edildi. 
 

İlter SAĞIRSOY

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