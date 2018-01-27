HAGED’den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Şehit Komandolar Durağı'nda bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan HAGED İl Sözcüsü Eda Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'na, dernek olarak destek verdiklerini söyledi.

Harekat kapsamında, Afrin'e barış götürmek ve terör örgütünün koridorunu delmek için gece gündüz demeden canını ortaya koyan askerleri selamladıklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihsel yapısı itibariyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde modern emparyalizmi Anadolu topraklarında yenmiş, düşmanı denize dökmüş, yurda hürriyet ve barış getirmiştir. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya barış götürmüş, Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızı kurtarmıştır. Bugün Suriye'deki savaşın birden çok aktörü olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması yönünde hareket etmelidir."

Basın açıklamasının ardından grup, Afrin bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerini okudu.



AA

