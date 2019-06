"Hak etmediğimiz paylaşımlar şehrimize saygısızlık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel ile birlikte Hayvanat Bahçesi’ni gezdi. Hayvanat Bahçesi’nin bir yanlıştan yola çıkılarak haksızlığa uğramasıyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, kendileri tarafından tedavi edilmek üzere getirilen sahipsiz atın Hayvanat Bahçesi’nde aç bırakılmış at gibi lanse edilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.







Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine her konuda yardımcı olduğunu dile getiren Uzel, “Hasta olan bir atımız ve bir de eşeğimiz vardı. Onları koyabileceğimiz bir yer yoktu. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun destek olup kabul etti ve Hayvanat Bahçesinde tedavisini sürdürüyor. Bir vatandaşımız hasta olan, bizim getirdiğimiz atın fotoğrafını çekmiş. Böyle bir yanlış paylaşım için üzgünüm. Umarım bu hatadan dönüp gerekli düzeltmeyi yaparlar. Ben Büyükşehir Belediyemize bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Hayvanat Bahçesi’nde nezih ve keyifli bir ortamın olduğunu ifade ederek, “Burada çok güzel bir hizmet veriliyor. 153 türden 1580 hayvan var. 35 bakıcımız görev yapıyor. Orta Anadolu’nun en büyük Hayvanat Bahçesindeyiz. KAYHAKDER ile sürekli iç içeyiz. Hal böyle iken hak edilmediği bir şekilde anılması Kayserimize saygısızlık. Burada beslenme ve bakım yönünden önemli bir deneyim var ve bu deneyimle ihtimam gösteriliyor. Bunlar göz ardı edilmemeli. Teşekkür etmesini bilmeliyiz. Her türlü canlıya sahip çıkmak ve onun en güzel şekilde yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.