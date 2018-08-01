Hakkari Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın naaşları, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından uçakla Kayseri'ye getirildi. 12. Hava Üssü'nde düzenlenen törenin ardından Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın naaşı, karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.



Törende, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, taziyeleri kabul etti. Törene, Vali Vekili Ali Uslanmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve şehitlerin yakınları katıldı.

