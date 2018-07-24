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Halı saha maçından evine döndü, kalp krizinden öldü

Kayseri’de halı saha maçı sonrası evine giden ve ikametinde bayılarak kalp krizi geçiren adam, hastanede hayatını kaybetti. 

Halı saha maçından evine döndü, kalp krizinden öldü

Olay, 19 Temmuz günü saat 23.20 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Orkide Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (39) arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptı. Yaptığı maç sonrası ikametine giden A.T., bir anda yere yığılıp bayıldı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Fakülte Acil Bölümüne kaldırılan A.T.’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. A.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Hayatını kaybeden A.T.’nin naaşı 20 Temmuz Cuma günü kılınan cenaze namazının ardından Akkışla Kulu köyünde defnedildi. 
 

İHA

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