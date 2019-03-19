Halk Bankası Genel Müdürü Arslan'dan Kayseri Şeker'e ziyaret

Ziyarette, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Kayseri Şeker’in başarılarından dolayı Başkan Akay’ı ve ekibini tebrik etti. Başkan Akay’da Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının ve bağlı şirketlerin çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirdi. Türkiye Halk Bankası heyetinin Kayseri Şeker ziyaretine Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Yariz, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Bölüm Müdürü Erol Kul, Kayseri Bölge Müdürü Süleyman Kayan ve Genel Müdürlük danışmanları da katıldı. Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Genel Müdür yardımcılarından İsmail Gedik de hazır bulundu.







Ziyaret sonrası Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a plaket takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

