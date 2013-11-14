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Halk Otobüsçüleri Odası 3 Aylık Aidatı Almayacak

Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ali Arslan, oda üyelerinden 3 aylık aidat alınmayacağını söyledi.Konu hakkında açıklama yapan Ali Arslan, Ekim, Kasım ve Aralık ayı aidatlarının üyelerden alınmayacağını söyledi. Arslan, “Daha...

Halk Otobüsçüleri Odası 3 Aylık Aidatı Almayacak
Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ali Arslan, oda üyelerinden 3 aylık aidat alınmayacağını söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan Ali Arslan, Ekim, Kasım ve Aralık ayı aidatlarının üyelerden alınmayacağını söyledi. Arslan, “Daha önce üyelerimizden almış olduğumuz, yönetim kurulu kararıyla 50 TL aylık alıyorduk. Dolayısıyla yönetim kurulu kararı ile Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ki aidatları almayacağız. Odamızın şuan ki gelir ve giderleri bankadan komisyon aldığımızdan dolayı odamızın 150 bin TL’ye yakın parası var” ifadelerini kullandı.

Arslan ayrıca, odanın gelir ve giderlerinin çok rahat olduğunu sözlerine ekledi.

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