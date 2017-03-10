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“Halk Özel Harekatı” dernekleşti

15 Temmuz sürecinde meydanlarda münferit olarak gözüken “Halk Özel Harekatı” esprisi ete-kemiğe bürünerek dernekleşti. Merkezi Trabzon olan derneğin Genel Başkanlığı’nı Fatih Kaya yapıyor. Kayseri’de de teşkilatlanan derneğin il başkanlığını ise Cihan Uruç yürütüyor.

“Halk Özel Harekatı” dernekleşti
Dernek binasında görüştüğümüz kısa adı HÖH olan Halk Özel Harekatı Derneği Kayseri Şube Başkanı Cihan Uruç, amaçlarının 15 Temmuz ve sonrasındaki Yenikapı ruhunu yaşatmak olduğunu söyledi. Uruç, Genel Başkanları Fatih Kaya’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen demokrasi nöbetlerinde ‘Halk Özel Harekatı’ isimli bir çadır kurduğunu belirterek dernek isminin de bu çadırdan geldiğini kaydetti.

 Uruç, “15 Temmuz’da milli bir ruh ortaya koyduk. Bu başka milletlere nasip olmaz. Bu ruhu diri tutmak istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerine, yoksul aileler çeşitli yardım organizasyonları ve yürüyüşler tertipleyeceğiz. İlk organizasyonumuz şehitlerimiz için yürüyüş olacak.” diyerek amaçlarını sıraladı. Görüşmemizde Teşkilatın Kocasinan İlçe Başkanı Ferhat Yıldırım ve Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı Atakan Duman da hazır bulundu.


Kayseri’de 80 üyesi olan dernek 20 il ve 80 ilçede yapılanmış durumda. Genel Merkezi Trabzon’da bulunan derneğin Ankara’ya taşınması planlanıyor. Camiikebir Mahallesi’nde bulunan Kayseri teşkilatı ise İstasyon Caddesi’nde kendine yeni bir yer arıyor.

Haber/Fotoğraf: Rıfat Yörük-Bünyamin Gültekin
 
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Okan Cemli 7 saat önce

Gerçekten kaliteli bir teşkilat. Vatan için çalışanlardan Allah razı olsun.

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