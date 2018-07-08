“HALK YETER DİYOR” CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan, uzun yıllar sonra ilk defa partili olmayan halkın ve örgütten aynı sesin yükseldiğine dikkat çekerek, “ herkes artık yeter diyor” dedi. Orhan, herşeye rağmen ne yapılacaksa kırmadan dökmeden ve CHP’ye yakışır şekilde yapılmasına özen gösterdiklerini de söyledi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:51