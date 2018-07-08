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“HALK YETER DİYOR”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan, uzun yıllar sonra ilk defa partili olmayan halkın  ve örgütten aynı sesin yükseldiğine dikkat çekerek, “ herkes artık yeter diyor” dedi. Orhan, herşeye rağmen ne yapılacaksa kırmadan dökmeden ve CHP’ye yakışır şekilde yapılmasına özen gösterdiklerini de söyledi.

“HALK YETER DİYOR”
 Dipten gelen değişim rüzgarının bugün itibariyle 40 ilden yapılan açıklamalarla Türkiye geneline yayıldığını kaydeden CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan, çok ciddi bir değişim rüzgarının kendiliğinden, doğal olarak estiğini ifade etti. Orhan şöyle dedi : “  Tamamen halkın karar verdiği bir hareketlilik bu ve parti örgütü de bu değişim rüzgarına karşılık veriyor, olumlu manada. Tabii hayır diyenler de olacaktır. Eninde sonunda CHP’de olacak şudur, ya imza toplanır olağanüstü kurultay olur ya da imza toplanamaz kurultay da olmaz. Eğer imza toplanmazsa da, CHP’yi medya vasıtasıyla, Türkiye’nin önünde daha fazla yıpratmadan şimdilik böyle kalır . İşin çok özeti bu. Ama bu artık bir zorunluluk gibi görünüyor, halk itiyor adeta teşkilatları, dipten gelen bir dalga bu. CHP’ye gönül vermiş milyonlar, yıllardır her girilen seçimi kaybetmenin  yorgunluğu ve bıkkınlığıyla yeter artık diyor ve değişim istiyor. Özeti bu . Ama bu kırmadan dökmeden olmalı, kurultay delegesi olmak demek CHP ilkelerini yok saymak ya da umursamamak demek değildir asla böyle bir şey olamaz. Bizler CHP nin kurultay delegesi olmanın bilinciyle hareket eden insanlarız ve böyle de olmak zorundayız“ dedi.

Haber: Rukiye Usta
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