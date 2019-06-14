“HALKIMIZIN TAKDİRİNİ KAZANDI”

“Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti”
Vali Şehmus Günaydın, “Milletimizin gurur kaynağı ve önemli bir gücü konumundaki Jandarma Teşkilatımız, sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın kurulduğu günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir” ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: “Devletimiz ile vatandaşımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturdukları bilinci ve “Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti” anlayışıyla çalışan Jandarma Teşkilatı’mızın başarısında elbette Kayserili hemşehrilerimizin destek ve katkıları her türlü takdirin üstündedir.”
“Güven Unsuru Olma Konumunu Sürdürecek”
Vali Günaydın mesajında, “Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız; hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı kuvvetle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üretiyor ve ilimizin daha huzurlu bir kent olması için çalışıyor, gayret gösteriyor. Jandarma Teşkilatımız önümüzdeki dönemde ve her dönemde de, köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve kahraman Mehmetçiklerimizle bir güven unsuru olma konumunu sürdürecek ve büyük başarılara imza atacaktır” ifadelerini kullandı. Günaydın, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle yad ettiğini belirterek, gazilere de şükranlarını bildirdi.
Vali Şehmus Günaydın, “Milletimizin gurur kaynağı ve önemli bir gücü konumundaki Jandarma Teşkilatımız, sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın kurulduğu günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir” ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: “Devletimiz ile vatandaşımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturdukları bilinci ve “Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti” anlayışıyla çalışan Jandarma Teşkilatı’mızın başarısında elbette Kayserili hemşehrilerimizin destek ve katkıları her türlü takdirin üstündedir.”
“Güven Unsuru Olma Konumunu Sürdürecek”
Vali Günaydın mesajında, “Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız; hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı kuvvetle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üretiyor ve ilimizin daha huzurlu bir kent olması için çalışıyor, gayret gösteriyor. Jandarma Teşkilatımız önümüzdeki dönemde ve her dönemde de, köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve kahraman Mehmetçiklerimizle bir güven unsuru olma konumunu sürdürecek ve büyük başarılara imza atacaktır” ifadelerini kullandı. Günaydın, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle yad ettiğini belirterek, gazilere de şükranlarını bildirdi.
Haber: Ekrem Nazlı