Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“HALKIMIZIN TAKDİRİNİ KAZANDI”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Günaydın mesajında, “Jandarma Teşkilatımız, bölücü ve yıkıcı eylemlere karşı bölünmez bütünlüğümüzün korunması, toplumun huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için her yerde ve her koşulda gösterdiği çabalarla halkımızın takdirini kazanmıştır. Teşkilatımız, güven unsuru olma konumunu sürdürecektir” dedi.

“HALKIMIZIN TAKDİRİNİ KAZANDI”
“Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti”
Vali Şehmus Günaydın, “Milletimizin gurur kaynağı ve önemli bir gücü konumundaki Jandarma Teşkilatımız, sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın kurulduğu günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir” ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: “Devletimiz ile vatandaşımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturdukları bilinci ve “Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti” anlayışıyla çalışan Jandarma Teşkilatı’mızın başarısında elbette Kayserili hemşehrilerimizin destek ve katkıları her türlü takdirin üstündedir.”

“Güven Unsuru Olma Konumunu Sürdürecek”
Vali Günaydın mesajında, “Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız; hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı kuvvetle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üretiyor ve ilimizin daha huzurlu bir kent olması için çalışıyor, gayret gösteriyor. Jandarma Teşkilatımız önümüzdeki dönemde ve her dönemde de, köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve kahraman Mehmetçiklerimizle bir güven unsuru olma konumunu sürdürecek ve büyük başarılara imza atacaktır” ifadelerini kullandı. Günaydın, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle yad ettiğini belirterek, gazilere de şükranlarını bildirdi.
 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerVali GünaydınJandarma TeşkilatıŞehmus Günaydın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.