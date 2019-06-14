“HALKIMIZIN TAKDİRİNİ KAZANDI” Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Günaydın mesajında, “Jandarma Teşkilatımız, bölücü ve yıkıcı eylemlere karşı bölünmez bütünlüğümüzün korunması, toplumun huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için her yerde ve her koşulda gösterdiği çabalarla halkımızın takdirini kazanmıştır. Teşkilatımız, güven unsuru olma konumunu sürdürecektir” dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 09:55