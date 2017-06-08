HAMAM-BÜS’LER BUNALTIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri yaz sıcağında hamam, sauna ve fırın kadar sıcak oluyor. Zaten klimasız olan otobüslerde kalorifer etkisi yapan “motor sıcağı” insanları bunaltıyor.

08 Haziran 2017 Perşembe 11:32