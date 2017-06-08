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HAMAM-BÜS’LER BUNALTIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri yaz sıcağında hamam, sauna ve fırın kadar sıcak oluyor. Zaten klimasız olan otobüslerde kalorifer etkisi yapan “motor sıcağı” insanları bunaltıyor.

HAMAM-BÜS’LER BUNALTIYOR
Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren 300 civarında halk otobüsü yazın olmayan klimaları, kışın da randıman vermeyen kaloriferleriyle yolcularına çile çektiriyor. Bu durum vatandaşların “yazın gezici saunada, kışın buzhanede yolculuk yapıyoruz.” serzenişlerine yol açıyor.

30 dereceye varan sıcaklarda otobüsün içinin dışarıdan daha sıcak olması yolcuları isyan ettiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e seslenen vatandaşlar “Kayseri halkı bu çile otobüslerine mi layık görülüyor?” şeklinde sitemde bulunuyorlar.

Göstermelik klimalar

Otobüslere yaz sıcağında özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde binmenin adeta bir işkenceye dönüştüğünü kaydeden yolcular klimalı otobüsler konusunda da şikayetlerini şöyle dile getiriyorlar;
“Az sayıdaki klimalı yeni otobüslerde ise klimalar pek çalıştırılmıyor. Klimanın çalışması otobüs sahiplerine ek maliyet getirdiği için çoğu zaman devreye sokmuyorlar. Sıcaklardan şikâyet eden biz yolculara da ‘arıza’ bahanesi uyduruluyor. Yeteri kadar denetim ve caydırıcı yaptırımlar olmadığı için halkın çileli ulaşım yolculuğu devam ediyor. Kısacası klimalar da göstermelik hale geliyor.”
(Kayseri Gündem)
 
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