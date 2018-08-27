HANİ HİPOKRAT YEMİNİ ETMİŞTİNİZ ?

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru hastanın tıbben müdale edilecek bir yönünün kalmadığının belirtilmesine rağmen daha farklı davranış biçimi olabileceğini hatırlattı. Prof. Doğru, “Buna rağmen doktoru taburcu etmeyip yatırsa bunlar olmazdı. Ayrıca kardiyoloji servisine yazılı belgeyle sevk edilse ve orada da hastanın durumuna bakarak öncelik verilse yine bunlar olmayabilirdi” dedi.



ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Doğru, “Ancak şunu da söyleyeyim hasta yakını da, ısrarlara rağmen kafasına koyduğunu yapmak için hastasını geri getirmemiş ve medyaya da önceden haber vermiş. Yani biz olay daha medyaya yansımadan farkına varıp hemen müdahale etmek istemişiz” dedi.

Başhekim Prof. Doğru, tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağına dikkat çekerek, “Ancak şu bilinmeli ki, biz ERÜ Tıp Fakültesi olarak diğerlerine bakınca gerçekten çok iyi bir durumdayız. Yaptığımız o kadar çok iyi işler var ki, ERÜ Tıp Fakültesi inanın benzerleri içinde referans ve örnek bir hastane. Ama bir tane böyle istenmeyen olay olup da, basın da sadece böyle olaylar oluyormuş gibi davranınca inanın çok üzülüyoruz” dedi.



İŞTE HİPOKRAT YEMİNİ

Tıp Fakültesi'ni bitiren öğrenciler, günümüz koşullarına göre şekillendirilen Hipokrat Yemini'ni ederek mesleğe başlarlar.

"Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi göstereceğime dil, din, milliyet, cinsiyet, takım, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."