Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HANİ HİPOKRAT YEMİNİ ETMİŞTİNİZ ?

Tıbben yapılacak bir müdahale imkanı kalmadığı gerekçesiyle doktoru tarafından hastaneye yatırılmak istenmeyen  72 yaşındaki Naciye Törk’ün  sedye ile sokak ortasında görüntülenmesi  ERÜ Tıp Fakültesi’ni karıştırdı.  Görüntüler üzerine apar topar hasta yakınına ulaşan yetkililer Koah Hastası Naciye Törk’ü yoğun bakımda tedavi altına aldılar. Ancak Törk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 saat sonra hayatını kaybetti.

HANİ HİPOKRAT YEMİNİ ETMİŞTİNİZ ?

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru hastanın tıbben müdale edilecek bir yönünün kalmadığının belirtilmesine rağmen daha farklı davranış biçimi olabileceğini hatırlattı. Prof. Doğru, “Buna rağmen doktoru taburcu etmeyip yatırsa bunlar olmazdı. Ayrıca kardiyoloji servisine yazılı belgeyle sevk edilse ve orada da hastanın durumuna bakarak öncelik verilse yine bunlar olmayabilirdi” dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Doğru, “Ancak şunu da söyleyeyim hasta yakını da, ısrarlara rağmen kafasına koyduğunu yapmak için hastasını geri getirmemiş ve medyaya da önceden haber vermiş. Yani biz olay daha medyaya yansımadan farkına varıp hemen müdahale etmek istemişiz” dedi.
Başhekim Prof. Doğru, tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağına dikkat çekerek,  “Ancak şu bilinmeli ki, biz ERÜ Tıp Fakültesi olarak diğerlerine bakınca gerçekten çok iyi bir durumdayız. Yaptığımız o kadar çok iyi işler var ki, ERÜ Tıp Fakültesi inanın benzerleri içinde referans ve örnek bir hastane. Ama bir tane böyle istenmeyen olay olup da, basın da sadece böyle olaylar oluyormuş gibi  davranınca inanın çok üzülüyoruz” dedi.

İŞTE HİPOKRAT YEMİNİ
Tıp Fakültesi'ni bitiren öğrenciler, günümüz koşullarına göre şekillendirilen Hipokrat Yemini'ni ederek mesleğe başlarlar.
"Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi göstereceğime dil, din, milliyet, cinsiyet, takım, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyes üiversitesiTIP FAKÜLTESİProf. Dr. Kudret Doğru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.