"Harekat başarıyla sonuçlanacak"

Araştırmacı-Yazar Süleyman Arslantaş MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen “Hasbihal toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu yaparak, Süleyman Arslantaş'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Hasbihal toplantılarını ekonomik ve kültürel gündemler dahilinde her ay düzenli olarak yapacaklarını belirten Olgunharputlu, “Bu tür organizasyonlarla üyelerimizle daha sık beraber olup işbirliği ortamımızı güçlendireceğiz" dedi.





Süleyman Arslantaş ise Körfez Harekâtından Zeytin Dalı Harekâtına bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Arslantaş; MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması, Mavi Marmara olayı, Gezi Pakı eylemleri, Rusya Büyükelçisi suikastı, 17-25 Aralık süreci ve Darbe Teşebbüsünün kronolojik sıralamasıyla beraber göstergeleri ve bağlantılarını katılımcılarla paylaştı.



Güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla, terör odaklarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtını da değerlendiren Arslantaş; Dünya Devletlerinin Türkiye'nin yanında olduğu harekatın başarıyla sonuçlanacağına inandığını söyledi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonda ilk defa kendi konvansiyonel silahlarını kullanması ve teşhir etmesi açısından da önemini vurguladı.

Hasbihal toplantısı soru-cevap bölümü adından sonlandı.



Mazlum-Der’de de konuştu

Yazar Süleyman Arslantaş, MAZLUMDER’in öncülüğünde gerçekleştirilen “Afrin operasyonu ve Türkiye-ABD ilişkileri” konulu söyleşi programına da katıldı.



Arslantaş konuşmasında; “İslam’ı, gönüllerden uzaklaştırmak için Ortadoğu'da Avrupa ve Amerika çaba harcıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ayaklanmalarda siyasi ve ideolojik sebepler değil, ekonomik sebepler etkin oldu diyebiliriz. Batı bu yüzdendir Ortadoğu'da demokrasi getireceğiz diye sürekli yalan söylüyor. Batının hedefi toprakları büyütülmüş bir Ermenistan, Türkiye-İran ve Irak'tan koparılan topraklarla oluşturulmuş bir Kürdistan, Irakta oluşturulan bir Şii Arap devleti ve Güneyinde Sünni bir Arap devleti, Azerbaycan devleti oluşturmanın planlarını yapıyorlar.” dedi.



Arslantaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

“26 Mart 1979 da Camp David anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın devamında Mısır İsrail'i tanıdı. 1980 de İran-Irak savaşı başlatıldı. Batı ve Amerika İran’a karşı Irak’a verdiği silahlarla Kuveyt'e saldırttı ve 11 Ocak 1991 de Amerika Irak’ı parselasyon projesini başlattı. En önemli maksatlarından biri de petrol bölgelerine hakim olmaktı. Amerikalı Graham Fuller’in ortaya attığı iki tez uygulanmaya çalışıldı. Birincisi İslama zarar vermek için İslami ülkelerin başlarına yönetici olarak islami yandaşlarını getirmek, ikincisi ise Müslüman olan ülkelerin yönetimine yönetici olarak İslami olmayan yandaşların getirilmesi idi. İkinci tez tutmadı ama 1. tez tuttu ve model olarak sunuluyor.”



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