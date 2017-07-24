Hasan Basri Üstünbaş son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş'ın cenazesi cenaze namazının kılınması için Hunat Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Kayseri Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve Kemal Tekden, 25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci ve Süleyman Korkmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ile çok sayıda siyasi ve ailenin yakınları katıldı.Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.