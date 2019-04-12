HASTANE AMA HASTA ALAMIYOR Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın iş birliğiyle Türkiye’nin Adana Şehir Hastanesi’nden sonra ikinci “Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği”, eksik yapıldığı için Sağlık Bakanlığı’nın uyarısıyla, hasta kabul edemediği ortaya çıktı. İnşaatı yapan YDA şirketi eksikliklerin tamamlanması için 2-3 milyon TL daha ödenmesi gerektiğini, aksi durumda eksikliklerin yapılamayacağını bildirdi.

12 Nisan 2019 Cuma 09:39