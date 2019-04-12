HASTANE AMA HASTA ALAMIYOR

MEĞER YÜKSEK GÜVENLİKLİ DEĞİLMİŞ!
Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin inşaatı, Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen projeye göre yapıldı. Hastane inşaatı bitip tamamen kesin kabulü yapıldıktan sonra Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği bölümünün bakanlığın yönetmeliklere göre yapılmadığı ve eksiklikler olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi bir yazı ile uyarıda bulunarak, bu eksiklikler giderilinceye kadar hasta kabulü yapılamayacağını bildirdi.
YDA 2-3 MİLYON DAHA İSTİYOR
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Şehir Hastanesi inşaatını yapan YDA şirketi ile görüşerek söz konusu eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Ancak YDA şirketi yetkilileri de, Sağlık Müdürlüğü’ne “Bakanlığın hastanenin tamamına ilişkin kesin kabulü yaptığını, sonradan çıkan bu eksikliklerin giderilmesi için 2-3 milyon TL daha ödenmesi gerektiğini aksi durumda bu eksikliklere ilişkin işleri yapamayacaklarını” iletti.
ESKİ HASTANE ÇARE OLDU
Ne Sağlık Bakanlığı ne de Sağlık İl Müdürlüğü’nün böyle bir bütçesi olmadığı için de, her şey bittikten sonra ortaya çıkan bu traji-komik durum karşısında bir başka formül devreye sokuldu. Buna göre, eskiden kullanılan Erkilet’teki psikiyatri hastanesi hemen 10 yataklı bir küçük kliniğe çevrilirken sağlık ekibi de Şehir Hastanesi’nden sıralı nöbet esasına göre takviye edildi.
REZİLLİĞİ YİNE VATANDAŞ ÇEKİYOR
Şehir Hastanesi’ne gelen psikiyatri servisi hastalarından rahatsızlığı hafif olanlar burada tedavi edilirken, durumu daha ağır olanlar da Erkilet’teki derme çatma mini kliniğe gönderiliyor ancak hasta sayısı 10’u geçerse, bu hastalar çevredeki başka hastanelere sevk ediliyor. Skandal üstüne skandal yaşanan ve 500 milyon avroya mâl olan Şehir Hastanesi’nin, bu şekilde vatandaşı rezil edecek konuma düşürülmesinin hesabının sorulması isteniyor.
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin 1 Temmuz 2018 yılında hizmete girdiğine dair duyuru, Şehir Hastanesi’nin @kayserihastane isimli Twitter adresinden de duyurulmuştu.
Böyle Duyurulmuştu
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin 1 Temmuz 2018 yılında hizmete girdiğine dair bilgi hem Şehir Hastanesi tarafından duyurulmuştu hem de ilerleyen günlerde haberlere yansımıştı. Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan, 1 Temmuz 2018 tarihinde hizmete açılan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin toplum güvenliği açısından çok önemli bir proje olduğunu söyleyerek, “Mimarisi ve güvenlik sistemleri Avrupa standartlarında olan 100 yataklı hastanemizde hem poliklinik hem de klinik hizmetleri uzman psikiyatristlerimiz tarafından verilmektedir. Bu klinik sadece savcılık ve mahkeme kararıyla sevk edilen Türk Ceza Kanunun 32 - 57 -74 maddeleri kapsamındaki adli vaka durumundaki psikiyatri hastaları ve hüküm giymiş tedavi alması gereken psikiyatri hastalarına hizmet verecektir. Kliniğimizde hükümlü hastaların tedavisi yapılırken çeşitli aktiviteler ve sosyal faaliyet alanlarında da el becerilerini geliştirip kendileriyle barışık, topluma herhangi bir tehlike arz etmeyen insanlar olarak tedavi edilmesi planlanmaktadır. Kliniğin hizmete açılmasında emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm ilgili personele teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin inşaatı, Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen projeye göre yapıldı. Hastane inşaatı bitip tamamen kesin kabulü yapıldıktan sonra Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği bölümünün bakanlığın yönetmeliklere göre yapılmadığı ve eksiklikler olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi bir yazı ile uyarıda bulunarak, bu eksiklikler giderilinceye kadar hasta kabulü yapılamayacağını bildirdi.
YDA 2-3 MİLYON DAHA İSTİYOR
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Şehir Hastanesi inşaatını yapan YDA şirketi ile görüşerek söz konusu eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Ancak YDA şirketi yetkilileri de, Sağlık Müdürlüğü’ne “Bakanlığın hastanenin tamamına ilişkin kesin kabulü yaptığını, sonradan çıkan bu eksikliklerin giderilmesi için 2-3 milyon TL daha ödenmesi gerektiğini aksi durumda bu eksikliklere ilişkin işleri yapamayacaklarını” iletti.
ESKİ HASTANE ÇARE OLDU
Ne Sağlık Bakanlığı ne de Sağlık İl Müdürlüğü’nün böyle bir bütçesi olmadığı için de, her şey bittikten sonra ortaya çıkan bu traji-komik durum karşısında bir başka formül devreye sokuldu. Buna göre, eskiden kullanılan Erkilet’teki psikiyatri hastanesi hemen 10 yataklı bir küçük kliniğe çevrilirken sağlık ekibi de Şehir Hastanesi’nden sıralı nöbet esasına göre takviye edildi.
REZİLLİĞİ YİNE VATANDAŞ ÇEKİYOR
Şehir Hastanesi’ne gelen psikiyatri servisi hastalarından rahatsızlığı hafif olanlar burada tedavi edilirken, durumu daha ağır olanlar da Erkilet’teki derme çatma mini kliniğe gönderiliyor ancak hasta sayısı 10’u geçerse, bu hastalar çevredeki başka hastanelere sevk ediliyor. Skandal üstüne skandal yaşanan ve 500 milyon avroya mâl olan Şehir Hastanesi’nin, bu şekilde vatandaşı rezil edecek konuma düşürülmesinin hesabının sorulması isteniyor.
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin 1 Temmuz 2018 yılında hizmete girdiğine dair duyuru, Şehir Hastanesi’nin @kayserihastane isimli Twitter adresinden de duyurulmuştu.
Böyle Duyurulmuştu
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin 1 Temmuz 2018 yılında hizmete girdiğine dair bilgi hem Şehir Hastanesi tarafından duyurulmuştu hem de ilerleyen günlerde haberlere yansımıştı. Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan, 1 Temmuz 2018 tarihinde hizmete açılan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği’nin toplum güvenliği açısından çok önemli bir proje olduğunu söyleyerek, “Mimarisi ve güvenlik sistemleri Avrupa standartlarında olan 100 yataklı hastanemizde hem poliklinik hem de klinik hizmetleri uzman psikiyatristlerimiz tarafından verilmektedir. Bu klinik sadece savcılık ve mahkeme kararıyla sevk edilen Türk Ceza Kanunun 32 - 57 -74 maddeleri kapsamındaki adli vaka durumundaki psikiyatri hastaları ve hüküm giymiş tedavi alması gereken psikiyatri hastalarına hizmet verecektir. Kliniğimizde hükümlü hastaların tedavisi yapılırken çeşitli aktiviteler ve sosyal faaliyet alanlarında da el becerilerini geliştirip kendileriyle barışık, topluma herhangi bir tehlike arz etmeyen insanlar olarak tedavi edilmesi planlanmaktadır. Kliniğin hizmete açılmasında emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm ilgili personele teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
İlter SAĞIRSOY