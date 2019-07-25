Hastane için gece düzenlenecek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Türkiye genelinde yerel ve yaygın yönetimlerin elbette eleştiren ve olumsuz yaklaşan medyaya bakışında her zaman sıkıntı olduğunu biliyoruz. Keşke ekonomik olarak da basın kuruluşları çok daha güçlü olsa, gazeteci var oluşunda olduğu gibi kamu görevi yapan yayın yapsa. Bunlar olmadığı zaman sansürde beraberinde geliyor. Geleneksel medya ilanlarla ilgili ciddi bir sıkıntı içerisindedir. Kamu kurumu ve kuruluşu niteliğindeki bazı meslek kuruluşları 2881 sayılı Kamu İhale Kanunu zaman zaman ihlal ediyorlar. Bu kapsamda yayınlanacak olan genelge daha da dikkatlerini çekecektir” ifadelerini kullandı.



Burada yaptığı konuşmada Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Yıllardır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çok önemli hizmetler veriyor. Şu anda bizim Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemiz sadece ilik nakli konusunda sertifikası olan tek hastanedir. Bu hem ülkemiz hem de ilimiz açısından çok önemlidir. Arkadaşlarımız bir araya gelmiş ve özellikle çocuk iliği nakli konusunda yeni bir hastane yapmak için temeli atılmış ve belli bir noktaya gelmiş. Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin bu konuda ciddi girişimleri olmuş ve hastanenin tamamlanması içinde yine çalışmaları devam ediyor. Bizlerinde çalışması devam ediyor. Bizde 5 Ağustos gecesi artık bu işi kökünden çözelim diye bir gece yapıyoruz. Bu konuda sponsorlarımızı da bulduk. İnşallah yeni bulacağımız sponsorlarla da bu hastaneyi en geç yılsonuna kadar açalım istiyoruz. Bu bizim hedefimizdir. Bunu gerçekleştirmek bizim elimizdedir. O gece hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın katkılarıyla eğer bu birlikteliği sağlarsak sadece Kayseri’miz için değil, ülkemiz için son derece önemli bir başarıya imza atacağız. Çünkü yapılan bu hastanenin Avrupa’da bir benzeri yok. Aynı zamanda 40 yataklı olacak bu hastanenin muadili sadece Amerika’da var diyorlar. Enerjimizi bu işlerde harcarsak kazanan hem ilimiz hem de ülkemiz olacak” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Cemiyet Başkanı Altınkaya Vali Günaydın’a Kayseri’de çıkan ilk gazeteyi hediye etti. Ziyaret pasta kesilmesinin ardından sona erdi. Ziyarete, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da katıldı.



Foto: İHA