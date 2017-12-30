Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HASTANEDE BEBEKLER KARIŞTI iDDiASINA iNCELEME

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde bir özel hastanede bebek cenazelerinin karıştığına dair yapılan haberdeki iddialara dair inceleme başlatıldığı ifade edildi. 

HASTANEDE BEBEKLER KARIŞTI iDDiASINA iNCELEME
Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“29.12.2017 tarihinde ilimizde yayın yapan yerel medya kuruluşlarından yerel bir gazetede özel haber olarak yayınlanan ve Kayseri’de özel bir hastanede gerçekleştiği bildirilen “Hastanede Bebek Cenazeleri Karıştı” haberi ile ilgili olarak; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmış, ilgili üst merciler konu hakkında bilgilendirilmiş ve haberde bahsi geçen özel hastane hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır.”
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.