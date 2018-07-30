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“HASYÜNCÜ’NÜN İSMİ BEYFENDİYE ÇIKARILMALI”

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Kayseri milletvekili Özhaseki, gazetemiz genel yayın yönetmeni İlter Sağırsoy’’un “Ak Parti il başkanı olarak kimi önerdiniz” sorusuna, “Görüştüğüm arkadaşlara, isim önerilerimi bildirdim ama halen bu işi yürüten Fatih Hasyüncü isminin de beyefendiye çıkarılması, sunulması lazım dedim” diye konuştu. 

“HASYÜNCÜ’NÜN İSMİ BEYFENDİYE ÇIKARILMALI”

Mehmet Özhaseki, Ak Parti İl Başkanı’nın belirlenmesi sürecinde, partinin görevlendirdiği isimlerin Kayseri’de çalışmalarını tamamlayıp Ankara’ya döndüklerini kaydetti. Özhaseki, hazırlanan raporla belirlenecek üç ismin Cumhurbaşkanı’na sunulacağını söyledi.

Eski Bakan Özhaseki, milletvekili adayı olmak üzere 17’ye yakın il başkanının istifa ettiğini hatırlatarak şunları söyledi; “İstifa edenlerden sadece sanırım üçü seçildi. 17 koltuktan 15’ine atama yapıldı, sadece Kayseri ve Sivas kaldı. Kayseri ile ilgili de, görevli müfettiş arkadaşlar geldi, görüşmelerini yaptılar, çalışmalarını tamamladılar. Bu süreçte bizler de görüştük ve kendilerine kanaatlerimizi aktardık. Şimdi onlar raporlarını hazırlayıp sonra beyefendiye üç isim önerecekler. Bize de, isim önerisi sordular, biz de söyledik. Ve ben özellikle şunu da söyledim, aslında şu andaki başkan vekili olarak devam eden arkadaşımız, bu işi gayet iyi yaptı dedim. Bu ismin yani, Fatih Hasyüncü’nün isminin yukarıya çıkarılması, beyfendiye sunulması lazım dedim. Diğer isim önerilerimizi de aktardık tabi arkadaşlarımıza, hayırlısı olur inşallah” dedi. 
 

İlter SAĞIRSOY

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