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Hava ikmal projesinde sona doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi’nde önemli mesafe aldıklarını ve sona yaklaştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, projenin birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti.

Hava ikmal projesinde sona doğru

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi’nin son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Projesi ile Kayseri’ye Türkiye’nin, hatta dünyanın en büyük şehir parklarından birisini kazandıracaklarını söyledi. Hava İkmal arazisine yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi mimarlarının çalıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç; “Belediyemiz mimarlarınca çizilen projede; millet kıraathanesi, oyun alanları, müzeler, yeme içme mekanları ve spor sahaları gibi etkinlik alanları olacak. Birkaç ay içinde projemiz tamamlanacak. Proje tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapım ihalesine çıkacağız. Proje tamamlandığında şehrimiz 1 milyon 260 bin metrekare alanlı Millet Bahçesi ile ülkemizin hatta dünyanın en büyük şehir parklarından birisine sahip olacak” dedi.

İHA

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