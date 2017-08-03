"Havalı" evlilik teklifi

Kayseri'de bir kamu kuruluşunda görev yapan Mustafa Tunçtan (30), aynı zamanda mesai arkadaşı olan Şeyda Nur Yiğit'e evlenme teklifi için bir sürpriz hazırladı. Sevdiği kıza evlenme teklifini gökyüzünde duyurmak isteyen Tunçtan, kız arkadaşını yamaç paraşütüne binmeye ikna etti.Çift, "tandem" denilen yamaç paraşütüyle Ali Dağı'ndan ayrı ayrı havalandıktan sonra Mustafa Tunçtan, bin 100 metrede "Şeyda Nur benimle evlenir misin" yazılı pankartı açtı.Pilotun telsiziyle Şeyda Nur Yiğit ile irtibata geçen Tunçtan, teklifini telsizden de yineledi. Yiğit de telsizinden "evet" yanıtı vererek evlenme teklifini kabul etti.Yamaç paraşütü ile uçuşun tamamlanmasının ardından yere inen çift, konfeti ve müzik eşliğinde karşılandı. Mustafa Tunçtan, yanındaki yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.Tunçtan, Şeyda Nur Yiğit ile bir tiyatro gösterisi sonrası tanıştığını söyledi.Arkadaşlıkları evlenme sürecine girince hatıra kalacak sürpriz bir evlenme teklifi yapma fikri oluştuğunu belirten Mustafa Tunçtan, "Çocuklarımıza farklı bir anı, sıra dışı evlilik teklifi anlatalım gibisindeN düşündüm ve yamaç paraşütünde evlilik teklifi fikrini uygulamaya koydum." diye konuştu.Yamaç paraşütü konusunda daha önce deneyim yaşadığını ancak kız arkadaşını zor da olsa ikna ettiğini aktaran Tunçtan, şunları söyledi:"Yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra gökyüzünde evlilik teklifimin yazılı olduğu pankartı açtım. Daha sonra beni uçuran pilotun telsizi ile Şeyda Nur'un pilotunun telsizine ulaştık ve evlenme teklifimi yineledim, 'evet' cevabını aldım. Benim için anlamlı, dolu dolu bir anı oldu."Şeyda Nur Yiğit de hiç beklemediği şekilde evlilik teklifi aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.Yamaç paraşütüyle uçma teklifini ilk başta kabul etmediğini kaydeden Yiğit, "Paraşüte binme teklifini duyunca 'kesinlikle atlamam' dedim ama bir şekilde kabul ettim. Aslında son ana kadar direndim. Sonra da paraşütle atladık, çok güzel oldu, iyi ki atlamışım. Gökyüzünde evlilik teklifinin yazdığı pankartı görünce çok mutlu oldum, sevindim ve 'evet' cevabı verdim. Anlatılacak bir his değil aslında, yaşanması gerekiyor." dedi.