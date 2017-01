Hayırsever katkılarıyla açılan okullara tören Büyükşehir Belediyesinin hayırsever katkısıyla Talas'ın Yenidoğan Mahallesinde yaptırdığı Ömer-Serpil Özberber İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin kamuoyuna tanıtımı için bir tören düzenlendi.

Tanıtım törenine Başkan Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Eski Milletvekili Yaşar Karayel, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, belediyeler ve hayırseverlerin eğitime desteklerini esirgemediklerini belirterek, okulun yapımına katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi ve Özberber ailesine teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, Talas'a 360 kişilik konferans salonu yaklaşık bin kişilik mescidi ile çok kaliteli bir okul kazandırıldığını belirtti ve Talas'a yaptığı hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'e teşekkür etti.



"En güçlü silahımız, birlik beraberliğimiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına İstanbul'daki hain terör saldırısına değinerek başladı. İstanbul'da yaşanan acının ortak olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Varlıkları ile gurur duyduğumuz Kayserili hayırseverlerimiz ile birlikte şehrimizdeki eğitimin kalitesini artırmak için yapmış olduğumuz bu güzel eseri çok daha farklı bir şekilde tanıtmak isterdik; ancak ne yazık ki çok büyük bir acıyla sarsıldık. İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısı bir kez daha yüreğimizi yaktı. Ateş, güzel yurdumuzun dört bir yanına düştü. Hain saldırıda şehit düşen Polis Memurlarımız Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nu dün Kayseri'de defnettik. Ülkemizin dört bir yanında gözyaşlarıyla uğurlanan polislerimiz veya vatandaşlarımız hepimizin evlatlarıdır. Çocuklarını bu vatana feda eden ailelerin acısı hepimizin acısıdır. Bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek isterim ki, Aziz Milletimizi haince saldırılarla sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini kullanarak bu ülkeye diz çöktürmeye çalışan dış güçler güçlü ülkemize asla geri adım attıramayacaktır. Hepimizi şunu iyi bilmeliyiz ki, her türlü teröre karşı en güçlü silah birlik ve beraberliğimizdir. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. Acımız birdir, vatanımız birdir, amacımız birdir. Allah'ın izni, milletimizin azmiyle her türlü güçlüğü yenerek bu acı günleri geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Hainlere meydanı boş bırakmayacağız"

Konuşmasında öğrencilere önerilerde bulunan Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüldüğü üzere zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Ne yazık ki, içimizde de pek çok hain barınıyor. Bu nedenle sizlere büyük iş düşüyor. Hainlerin ve hainleri maşa olarak kullanan dış güçlerin oyununa gelmemek ve bu oyunları bozmak için her alanda kendinizi geliştirecek ve vatansever bir gençlik olarak yetişeceksiniz. Hiçbir haine meydanı boş bırakmayacaksınız. Bizler de sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."



"Bu okul, üçlü uyumun en güzel göstergesi"

Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği katkılardan da söz eden Başkan Mustafa Çelik, tanıtımı yapılan okulun resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı. Okulun yapımında Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Talas Belediyesi ve Hayırsever Özberber ailesinin de elini taşın altına koyduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Rabbim pek çok kişiye veriyor; ama herkese hayır etmeyi nasip etmiyor." dedi.

Okulun 27 derslikten oluştuğunu ve 3 milyon 664 bin TL'ye mal olduğunu ifade eden Başkan Çelik, okuldan hayırlı gençler yetişmesi temennisinde bulundu.

Törene katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Eski Milletvekili Yaşar Karayel de iyi yetişmiş nesillerin ülkelerin de gelişmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "İnşallah bu okullardan mezun olacak öğrenciler gelecekte güzel hizmetler yapacaklar." dedi. Karayel, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, okulun yapımına katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Ömer-Serpil Özberber'e teşekkür plaketi ve hediye verdi. Ardından okulu gezen Başkan Çelik, bazı sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

