Hayırseverlerden ERÜ Hastanelerine Cihaz Desteği

Gevher Nesibe Hastanesi’nde Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlenen cihaz bağış törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kula, Prof. Dr. Musa Karakükçü, Doç. Dr. İnsu Yılmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Önal, Hasçelik Grup yönetim kurulu üyeleri hayırseverler Fevzi Mercan, Necmettin Baktır, Şükrü Baktır, Ali Baktır, Halit Özkaya ve Şahin Özbek ile çok sayıda hastane idarecisi katıldı. Törende yapılan konuşmalarda ERÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Özcan, yaptıkları cihaz bağışından dolayı Hasçelik Gruba teşekkür etti.

“Yaptığımız Bağış Nokta Değil Virgüldür”

Hasçelik Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baktır ise, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne her zaman katkı sağlayamaya devam edeceklerini belirtti. Baktır, “Sanayiler üretim alanında olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de üzerine düşen görevleri yapması lazım. Kayserimizin en güzel hasretlerinden biri de, bu yardımlaşma duygusunun en düzeyde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu şekilde hem Kayserimize, hem de ülkemize güzellikler katılmaktadır. Biz Hasçelik Grubu olarak MRG cihazını Erciyes Üniversitesine bağışlamaktan dolayı çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah devamı da gelecektir. Bu yaptığımız bağış nokta değil virgüldür. Devamı gelecektir inşallah” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, Kayseri’nin hayırseverler ile anılan bir şehir olduğunu kaydetti ve Hasçelik Gruba cihaz bağışından dolayı teşekkür etti. Rektör Çalış, “Kayseri hayırseverleriyle anılan bir şehirdir. Cumhurbaşkanımız da üniversitemizin akademik yıl açılışında Kayseri’nin bu özelliklerine değinmişti. Kayseri’yi diğer illere örnek gösterdiğini söylemişti. Hayırseverlerle bizler gurur duyuyoruz. Gerçekten MRG cihazı çok önemli bir cihazdır. Niye önemli derseniz? Hastalarımız haftalarca, hatta aylarca sıra bekliyorlar. Onların bir ay erken MRG çekilebilmesi sizler için bir duadır. İnşallah bu sizler için dünya ve ahirette büyük bir kazanç olacaktır. Bizler de sizlere çok dua ediyor ve teşekkür ediyoruz. Maddi değeri oldukça yüksek olan bir cihazı bağışlamak her baba yiğidin harcı değildir. Biz tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biraz önce hayırseverimizin de dile getirdiği gibi, biz bunu virgül olarak görmek istiyoruz. Çünkü Erciyes Üniversitemizin gelişmesinde tabi ki hocalarımızın katkısı büyük. Kayserili hayırseverlerimizin de katkısı en az hocalarımız kadar büyüktür. Çünkü bu binalar olmasaydı, bu cihazlar olmasaydı, bu araştırmalar yapılamazdı. Araştırma üniversitesi de olamazdık. Araştırma üniversitesi olmak ve Türkiye’de ilk 10’a girmek çok kolay değil. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra tek araştırma üniversite olmamız bizim için bir gururdur. Ayrıca Kayserililer içinde bir gururdur. Bu gurura en büyük katkılardan biri de sizlerin yapmış olduğu hayırseverlikler olmaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Hasçelik Grup yönetim kurulu üyeleri hayırseverlere plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra etkinlik, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazının açılış kurdelesinin kesilmesi ve kokteylin ardından sona erdi.

