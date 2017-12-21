Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hayvanat Bahçesi’nde dört aslan ve üç kaplan yavrusu dünyaya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi’nde bereketli bir dönem yaşanıyor.

Hayvanat Bahçesi’nde dört aslan ve üç kaplan yavrusu dünyaya geldi
Hayvanat Bahçesi’nde ekim ayının sonunda üç kaplan yavrusu, kasım ayının başında ise dört aslan yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslan ve kaplanlar Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline geldi. 
Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde 26 Ekimde üç dişi yavru kaplan dünyaya geldi. Bu doğumdan kısa süre sonra 1 Kasım’da bu kez 3 dişi 1 erkek aslan dünyaya gözlerini açtı. Çok sağlıklı olan ve anne sütü ile beslenen aslan ve kaplan yavruları ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Veteriner Hekim Burhanettin Bacak, yavruları günlük olarak annelerinden ayırarak sağlık kontrolünden geçirdiklerini ve herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını belirtti. Burhanettin Bacak, halen anne sütü ile beslenen yavrulara önümüzdeki günlerde ek besinler vereceklerini kaydetti.
Maskot oldular
Aslan ve kaplan yavruları Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline geldi. Günlük olarak sağlık kontrolünden geçen yavrular görevlilerin nezaretinde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Bazı çocuklar hayvanları severken bazıları ne de olsa aslan ve kaplan yavruları diyerek uzak duruyorlar. Anne aslan ve kaplan ise barınma alanlarında dahi yavrulara gösterilen bu ilgiden rahatsızlıklarını her halleriyle gösteriyorlar ve yırtıcı bir tutum sergiliyorlar. Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde son doğumlarla aslan ve kaplan nüfusu da arttı. Hayvanat Bahçesi’nde yetişkin olarak 2 erkek 4 dişi kaplan ve 1 erkek 4 dişi aslan bulunuyor. Yavrularla birlikte toplam sayı 2 erkek 7 dişi kaplan ve 2 erkek 7 dişi aslana ulaştı.




İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.