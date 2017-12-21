Hayvanat Bahçesi’nde dört aslan ve üç kaplan yavrusu dünyaya geldi

Hayvanat Bahçesi’nde ekim ayının sonunda üç kaplan yavrusu, kasım ayının başında ise dört aslan yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslan ve kaplanlar Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline geldi.Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde 26 Ekimde üç dişi yavru kaplan dünyaya geldi. Bu doğumdan kısa süre sonra 1 Kasım’da bu kez 3 dişi 1 erkek aslan dünyaya gözlerini açtı. Çok sağlıklı olan ve anne sütü ile beslenen aslan ve kaplan yavruları ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Veteriner Hekim Burhanettin Bacak, yavruları günlük olarak annelerinden ayırarak sağlık kontrolünden geçirdiklerini ve herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını belirtti. Burhanettin Bacak, halen anne sütü ile beslenen yavrulara önümüzdeki günlerde ek besinler vereceklerini kaydetti.Maskot oldularAslan ve kaplan yavruları Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline geldi. Günlük olarak sağlık kontrolünden geçen yavrular görevlilerin nezaretinde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Bazı çocuklar hayvanları severken bazıları ne de olsa aslan ve kaplan yavruları diyerek uzak duruyorlar. Anne aslan ve kaplan ise barınma alanlarında dahi yavrulara gösterilen bu ilgiden rahatsızlıklarını her halleriyle gösteriyorlar ve yırtıcı bir tutum sergiliyorlar. Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde son doğumlarla aslan ve kaplan nüfusu da arttı. Hayvanat Bahçesi’nde yetişkin olarak 2 erkek 4 dişi kaplan ve 1 erkek 4 dişi aslan bulunuyor. Yavrularla birlikte toplam sayı 2 erkek 7 dişi kaplan ve 2 erkek 7 dişi aslana ulaştı.