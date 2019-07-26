"Hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve 23, 24, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ile birlikte Tomarza’nın Gülveren Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Kilitli Parke ve Asfalt Tesisleri’ni ziyaret etti. Tesislerdeki üretim ve kırsala verilen destekler konusunda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy’dan bilgi alan Başkan Büyükkılıç, yapılanlar nedeniyle teşekkür etti.







“ÜRETİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İlçeler ve mahallelerinde hayvancılığı teşvik etmek ve üretimi artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, arazideki hayvanların su içmesi için 1000 adet sıvat aldıklarını söyledi. Alınan sıvatların ilçelere dağıtılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu desteklerimizi her yıl artırarak hayvancılığı teşvik etmeye devam edeceğiz. Teşvik edildiği zaman Kayseri’nin hayvancılık üretimi için uygun bir şehir olduğunu biliyoruz. Bu düşünceden hareketle gerek ilçelerde gerekse Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesiyle kent merkezinde hayvancılığı teşvik eden projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.







KARAYEL TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Alınan sıvatlar Kayseri’mizde özellikle hayvanlarımızın araziye çıktığı dönemde su ihtiyaçlarını giderebilmeleri anlamında son derece önemli. Memduh Başkanımızın belediye olarak hayvancılık ve tarıma vermiş olduğu desteğin bir örneğini daha görüyoruz. Kayseri’mizin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken tarım ve hayvancılığı da öncelikli olarak ele aldığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.







BÜYÜKŞEHİR’İN GÜLVEREN TESİSLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın incelemelerde bulunduğu Gülveren Kilitli Parke ve Asfalt Tesisleri’nde yıllık 250 bin metrekare kilitli parke üretiliyor. Tesiste ayrıca sathi kaplama asfalt bakım ve onarımı için yıllık 60 bin ton üretim yapan asfalt plenti bulunuyor. İlçeler ve mahallelere gönderilecek olan kent mobilyaları ve sıvatların deposu da olan Büyükşehir Belediyesi’nin çok fonksiyonlu tesisleri kış mevsiminde de karla mücadele şantiyesi olarak kullanılıyor.

