Haziran’da Kayseri Havalimanı’nda 171.094 yolcuya hizmet verildi

2018 Yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.016 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 214 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.230’a ulaştı.

2018 Yılı Haziran ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 10 artışla 1.911 ton olarak gerçekleşti.



6 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre; Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1.022.084 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 6.923’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 15 artışla 10.044 tona ulaştı.

