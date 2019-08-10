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HAZIRLIKLAR TAMAM

Kurban Bayramı arefesinde ülke genelinde yapılan hazırlıkların benzeri Kayseri’de de yapılıyor. Trafikten, sağlık hizmetlerine, belediyelerden emniyet güçlerine dek yetkililer, Kurban Bayramı’nın huzurlu bir şekilde geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının yanında başta Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından olmak üzere bayrama yönelik tebrik mesajları da yayımlandı.

HAZIRLIKLAR TAMAM
TRAFİĞE ÇIKANLARA UYARI
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramını daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi. Vali Günaydın mesajında bayram için yola çıkacak vatandaşları dikkatli olması noktasında trafik kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizerek, herkesin bayramını tebrik etti ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşan bayram öncesinde bütün birimlerin hazırlıklarını tamamladığını, kurban kesim noktalarının belirlendiğini ve vatandaşın ihtiyaç halinde ilgili birimlere ulaşabileceğini belirtti. Büyükkılıç, “Hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı kutlar, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi. Büyükşehir Belediyesi dışında diğer belediyelerde de bayrama yönelik hazırlıklar tamamlanmışken, yetkililer vatandaşlardan kurban kesim noktalarında ibadetlerini gerçekleştirmelerini önemle hatırlatarak, vatandaşların bayramını tebrik etti. 

 

Haber Merkezi

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