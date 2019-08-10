HAZIRLIKLAR TAMAM Kurban Bayramı arefesinde ülke genelinde yapılan hazırlıkların benzeri Kayseri’de de yapılıyor. Trafikten, sağlık hizmetlerine, belediyelerden emniyet güçlerine dek yetkililer, Kurban Bayramı’nın huzurlu bir şekilde geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının yanında başta Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından olmak üzere bayrama yönelik tebrik mesajları da yayımlandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:16