HDP eski il yöneticisine ceza 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.K. ve avukatı hazır bulundu. 31 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen HDP’nin eski il yöneticilerinden S.K. üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.K.’ya ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı erteledi.



İHA

