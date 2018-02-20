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HDP eski il yöneticisine ceza 

Kayseri’de sosyal medyada PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan HDP’nin eski il yöneticilerinden S.K.’ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

HDP eski il yöneticisine ceza 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık S.K. ve avukatı hazır bulundu. 31 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen HDP’nin eski il yöneticilerinden S.K. üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.K.’ya ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı erteledi.

İHA
 

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