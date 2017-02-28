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Heba edilmeyen vergiler gönüllülüğü artırdı

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı , 22 Şubat-28 Şubat vergi Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette verginin gönüllülük esasına göre toplanmasının önemi üzerinde duruldu.

Heba edilmeyen vergiler gönüllülüğü artırdı
Vergi haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret eden Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, hafta boyunca vergi bilincinin oluşması için etkinlikler yapacaklarını belirtti. Günçavdı, yapacakları etkinliklerle verginin önemini ve gönüllük esasına göre toplandığını anlatacaklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de verginin zorla alınan değil gönüllü olarak verilen bir bedel olduğunun anlatılmasının önemini vurguladı. Toplanan vergilerin yerine ulaştığının bilinmesi gerektiğini belirten Başkan Çelik, “Özellikle son 15 yılda yapılan çalışmalarla insanların verdiği verginin heba edilmeyerek kendilerine hizmet olarak geri döndüğünün görülmesiyle birlikte vergi gönüllü olarak verilen bir bedel haline geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. Toplanan vergilerin bir kısmı da bize geliyor. Biz de bunları doğru projelerde kullanıyoruz. Tabi yatırımlar için sadece vergi gelirleri yetmiyor. Kendi kaynaklarımızı da üzerine koyuyor ve yatırımlar yapıyoruz” dedi.
Ziyarette Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Başkan Mustafa Çelik'e Vergi Haftası rozetini taktı.
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