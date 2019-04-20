HEDEF: İHRACATI ARTIRMAK

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile dernek yöneticileri ve üyeleri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan dernek binalarında basın mensuplarıyla bir araya gelerek mobilya sektörünün durumunu ve yaşanılan problemlere, KAYMOS’un hedeflerine ve fuar çalışmalarına dair bir dizi açıklama yaptı.



YALÇIN, NURSAÇAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, sözlerine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a teşekkür ederek başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bir aileyiz. Hep birlikte bu sektör için çalışıyoruz. Daha güzel işler yapmak üzere seçimlerimiz kısa bir süre önce bitti. Seçimden sonra göreve geldiğimizde yeni hizmet binamızı devraldık. Hizmet binamızı bize tahsis eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir Nursaçan beye teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak, genç dinamik ve sektörün içerisinden gelen, tecrübeli bir yönetim ekibimiz var. Bu yönetim ekibimizle birlikte sektöre iyi hizmetler yapacağımızı ümit ediyoruz ve bunu yapmak için de elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.”

Önümüzdeki hafta 25 Nisan Perşembe günü dernek binalarının açılışını yapacaklarını dile getiren Yalçın, dernek seçimlerinin ardından kendilerinin projeleriyle anılmak ve sektöre faydalı olmak istediklerini söyledi. “Yeni yönetimimizle beraber ilk olarak Kayseri’de sektörümüzde ihracatımızı artırma hedefimiz var” diyen Başkan Mehmet Yalçın, “Sektörümüzün içerisindeki sıkıntılarımızı, eksikliklerimizi ve ortak dertlerimizi dillendirerek, sektörümüze KAYMOS olarak çözüm bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



DÜNYA FABRİKALARINA GEZİ DÜZENLENECEK

Başkan Yalçın, ihracat noktasında birçok projelerinin olduğunu söyleyerek, bu projeler arasında; uyguna hammadde almak, alım heyetleri oluşturmak ve dünyadaki büyük üretim yapan üretim üslerini, insansız fabrikaları gezmek gibi dünya fabrikalarını gezme programları olduğunu belirtti. Mobilya sektörünün faydası adına dünya fabrikalarına seyahatler gerçekleştireceklerini belirten Yalçın, şunları söyledi: “İlk hedefte 17-21 Haziran tarihleri arasında İtalya Biesse firmasıyla ortak düzenlediğimiz Endüstri 4.0 ve dünya fabrikalarını gezmek üzere 5 günlüğüne İtalya’ya gideceğiz. Dünya’da kullanılan teknolojileri görmek ve Dünya’daki ünlü fabrikaların hangi teknolojiyle üretim yaptıklarını yerinde görmek üzere 18 üyemizle birlikte ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu 18 üyemiz arasında yatırım yapmak isteyen firmalarımız var. Biesse firması sektörümüzün ilklerinden ve en iyi mobilya makinası üreticilerinden bir tanesi. Aynısını Alman Biesse firmasıyla da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İtalya’ya giderek, sektörümüz açısından neler yapılabileceğini, hangi teknolojilerin kullanıldığını görmek istiyoruz. Ardından Alman Holzman firmasına üyelerimizle birlikte bir gezi turu düzenleyeceğiz. Almanya ve Polonya’daki fabrikaları gezmeyi hedefliyoruz. Derdimiz ihracat yapmak ve ihracatı artırmak. Artırmak için de elimizden gelen çabayı da göstererek sektörümüze faydalı olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin 2023 hedefi olan 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefini tutturmak için tüm üyelerimizle var gücümüzle çalışacağız. Bir ve beraber olarak, ortak dertlerimizi dernek binamız içerisinde paylaşarak, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğiyle ve birlikte organizasyon yaparak sektörümüze, şehrimize ve ülkemize faydalı olmayı hedefliyoruz.”



LOJİSTİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sektörde lojistikle ilgili yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik gerçekleştirdikleri çözümleri anlatan Başkan Mehmet Yalçın, “Geçmişte lojistikle ilgili problemlerimiz vardı. Bugüne kadar lojistikten edindiğimiz bilgi ve tecrübemizi, yaşadığımız sorunları, dönemsel olarak yaşadığımız problemleri çözmek adına lojistik için bazı eylemler gerçekleştirdik. Şu anda Kayseri mobilyasında lojistik işinin çözülmesi için anlaşmalar yaptık ve sektörümüze hizmet etmesi için 2-3 firmayla anlaşma yaptık. Birçok bölgede lojistik problemlerini çözmek adına anlaşmalarımızı yapmış bulunuyoruz” dedi.



DAHA GÜÇLÜ FUARCILIK

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın, mobilya fuarcılığı hakkında da açıklamalar yaptı. Uluslararası fuarcılığı tek bir fuara çektiklerini ifade eden Yalçın, fuarcılık konusunda da sektörün hak ettiği yerde olması için çaba göstereceklerini söyledi. Yalçın, fuar konusundaki açıklamalarını şöyle sürdürdü: “14 derneğin bağlı olduğu bir mobilya federasyonu vardı. Federasyonda seçim yapıldı, genel kurul yapıldı. Yönetimde yerimizi aldık ve mobilya federasyonu içerisinde KAYMOS’un yeri çok önemli. Federasyon olarak fuar ve fuarcılık işinde en büyük atılımlarımızdan biri uluslararası fuarcılığı tek bir fuara çektik. İki tane olan ulusal fuarımızı bundan sonra ocak ayı içerisinde tek bir merkezde ve organizasyon içerisinde tüm MOSFED (Mobilya Dernekleri Federasyonu) olarak bir fuar yapacağız. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan mobilya fuarını daha güçlü daha iyi bir şekilde hak ettiği yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda CNR fuarına 91 üyemiz katılmakta ve bu sene çok iyi sonuçlar elde edilerek çok verimli geçtiğini biliyoruz. Önümüzdeki fuarı da Ekim ayında yapılan bir başka fuarla birleştirerek daha güçlü bir fuar haline getirdik. Daha büyük alıcıları, dünyadaki birçok ülkeye ulaşarak alım heyetleri getirerek Türkiye mobilyasını hak ettiği yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Böylece ülkemizin hedefi olan 10 milyar doları hep birlikte tutturmayı hedefliyoruz.”



KUMS’UN TANITIMI YAPILACAK

“Önümüzdeki süreçte TÜYAP işbirliğiyle Kayseri fuarımızı 9-13 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğiz” diyen Başkan Mehmet Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri fuarımız bizim için çok önemli. OSB yönetimi, sanayi odası, ticaret odası, belediye başkanlarımız, mobilyacılar derneği ve KUMS ile fuarımızın güzel geçmesi için işbirliği içerisinde olacağız. Aynı tarihte KUMS da var. KUMS, Kayseri mobilya alışveriş merkezimiz. Dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi olan KUMS, Türkiye’nin, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük mobilya alışveriş merkezidir ve Türkiye’de bir ilktir. KUMS, Kayseri mobilya ve mobilyacılarının ortak mağazası olarak ve alışveriş merkezi, içerisinde bulunan eğlence merkezi de yer alarak tasarlanmış bir projedir. KUMS ile ortak hareket ediyoruz. Önümüzdeki Cumartesi günü KUMS’un tanıtımı olacak. Aynı zamanda burada üyelerimizle istişare toplantımız olacak. Ayrıca eylül ayının sonunda açılış gerçekleştireceğiz. 29 Ekim’de ise resmi açılış yapacağız. KUMS bizim için ve şehrimiz için önemli bir merkez oldu. Biz üretimde, pazarlamada zaten iyi seviyedeydik ve Kayseri mobilyası mağazacılıkta hak ettiği yeri bir kez daha tescillemiş olacak.”



AĞAÇ DİKME KAMPANYASI YAPILACAK

Sektör değerlendirmesi ile hedefler, sorunlar ve çözümler hakkında yapılan açıklamaların ardından Yalçın, sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetti. Yalçın gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projesinin ağaç dikme kampanyası olduğunu belirterek konu hakkında şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Sosyal sorumluluk çerçevesinde yarınımıza hediye bırakmak için hem doğaya saygı hem sektöre katkı, çocuklarımıza yeşil bir Kayseri bırakmak adına yönetim ve üyelerimizle beraber ağaç dikme kampanyası yapacağız. Ayrıca sektörümüzün hammaddesi olan ağacı da bugünlerden itibaren dikmiş olacağız.”



HEDEF: İHRACAT HACMİNİ ARTIRMAK

Son olarak Başkan Yalçın, Dünya’daki ve Türkiye’deki mobilya hacmini kıyaslayıp değerlendirerek, Türkiye’nin mobilya ihracat hacminin yüzde iki düzeyinde olduğunu, bu ihracatı da arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırda birçok firmamız ihracatta iyi seviyedeler. Bunu en üst seviyeye taşımak için el birliğiyle KAYMOS olarak da Kayseri mobilyasında ihracattaki yerimizi alacağız. Türkiye mobilyası dünyada yüzde iki seviyesinde. Dünyada 182 milyar dolar bir mobilya hacmi var. Türkiye’de 3 milyar 180 milyon dolar bir mobilya ihracatıyla, dünyada yüzde iki seviyesinde yer almakta. Biz bu seviyeyi önümüzdeki dönemde artırmak için yönetim olarak iyi bir çalışma içerisinde olacağız. Sektörümüzde eksiklikleri olan, hammadde veya sistemsel eksiklikler olan, devlet kurumlarına iletmemiz gereken konuları, dernek binamızda istişare edip sesli düşünerek, ortak kararlar alıp devletimizin kurumlarına toplu olarak iletmeyi hedefliyoruz. İhracat noktasında bizim devletimizden en büyük istediğimiz ve beklediğimiz ihracatçıya verilen yeşil pasaport. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz, ön hazırlıklarımızı bitirdik. Devlet kurumlarımıza da bunları sunmayı hedefliyoruz.”





